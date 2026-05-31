Trump plant Kundgebung als Ersatz für ausgefallene Konzerte zum 250. USA-Geburtstag

US-Präsident Trump will nach mehreren Künstlerabsagen eine eigene Kundgebung als Ersatz für die geplanten Konzerte zum 250. Geburtstag der USA halten und vergleicht sich dabei mit Elvis. Die Absagen erfolgten aus Sorge vor politischer Spaltung und Sicherheitsbedenken. Zudem hat ein geplanter Käfigkampf Probleme, Zuschauer zu finden.

US-Präsident Donald Trump steht vor einem möglichen Desaster bei den Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten Ursprünglich waren große Konzerte mit renommierten Musikern auf der National Mall geplant, doch zahlreiche Künstler haben abgesagt.

Als Reaktion darauf plant Trump nun, eine eigene politische Kundgebung als Ersatzveranstaltung durchzuführen und präsentiert sich dabei selbst als Hauptattraktion. Er vergleicht sich dabei mit Elvis Presley und betont, dass er eine größere Menschenmenge anziehen könne als jeder Künstler. Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social gab er bekannt, dass er prüfen lasse, ob am kommenden Mittwoch eine Kundgebung mit dem Titel 'Amerika ist zurück' organisiert werden kann.

Welchen Mittwoch genau er meint und welche Konzerte dafür möglicherweise abgesagt werden müssen, ließ er offenDie Absagen der Musiker erfolgten aus verschiedenen Gründen. Bret Michaels, Frontmann der Rockband Poison, erklärte, er befürchte eine weitere Spaltung des Landes und habe Sicherheitsbedenken wegen seiner Familie, Fans und Band. Andere Künstler äußerten sich ähnlich, was zu einer Kette von Absagen führte. Die ursprünglich für den Zeitraum vom 25.

Juni bis zum 10. Juli geplanten Konzerte sollten auf der National Mall zwischen dem Kapitol und dem Washington-Denkmal stattfinden. Nun droht das traditionsreiche Jubiläum ohne die erhofften musikalischen Highlights auszukommenParallel zu diesen Entwicklungen gibt es Berichte über ein weiteres Event, das ebenfalls auf Schwierigkeiten stößt.

Ein geplanter Käfigkampf, der im Rahmen der Feierlichkeiten stattfinden sollte, hat offenbar Probleme, Zuschauer zu gewinnen.wie die 'Washington Post' berichtet, muss nun verstärkt Personal aus dem Militär rekrutiert werden, um die Veranstaltung mit Leben zu füllen. Dies wirft zusätzliche Fragen zur Organisation und zum öffentlichen Interesse an den Feierlichkeiten aufZusammengefasst zeigt sich, dass die 250-Jahr-Feier der USA, die eigentlich ein großes nationales Fest werden sollte, zunehmend von politischen und logistischen Herausforderungen geprägt ist.

Während Trump versucht, mit einer eigenen Kundgebung die Aufmerksamkeit zu lenken, verdeutlichen die Absagen der Künstler und die organisatorischen Probleme das angespannte Klima im Vorfeld des Jubiläums. Die Feierlichkeiten drohen, mehr zu einer Plattform für politische Selbstdarstellung zu werden als zu einem unparteiischen Fest der nationalen Einheit





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Donald Trump 250. Geburtstag National Mall Kundgebung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Transfer-Ticker: Wer wird der Gordon-Ersatz beim FC Bayern?Der FC Bayern muss Abstand von einer Verpflichtung von Anthony Gordon nehmen, der Ersatz könnte ebenfalls aus England kommen. Calvin Brackelmann wechselt zum FC Augsburg. Alle Transfer-News der bayerischen Klubs im Ticker.

Read more »

Not-OP und Koma: Konzerte von Bonnie Tyler abgesagt – auch in DeutschlandEigentlich hätte im Mai Bonnie Tylers Europa-Tournee starten sollen. Daraus wurde aufgrund des Gesundheitszustandes der Sängerin nichts. Nun folgten weitere Konzertabsagen.

Read more »

Nach Not-OP und Koma: Konzerte von Bonnie Tyler abgesagtEigentlich hätte im Mai Bonnie Tylers Europa-Tournee starten sollen. Daraus wurde aufgrund des Gesundheitszustandes der Sängerin nichts. Nun folgten weitere Konzertabsagen.

Read more »

Barmer: Technik als Hilfe, nicht als Ersatz in der PflegeKiel (lno) - Für die Barmer Schleswig-Holstein wird der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Pflege unvermeidbar sein - allerdings müsse die

Read more »