Trump plant letzte Großkundgebung vor Midterms am Reflecting Pool in Washington

US-Präsident Donald Trump kündigt seine Abschlusskundgebung zum Wahlkampfmarathon vor den Midterms am Reflecting Pool in Washington an. Details zum Ablauf und zu den Versprechen.

US-Präsident Donald Trump (80) kündigt für den kommenden Dienstag seine letzte große Wahlkampfveranstaltung vor den US-Kongresswahlen an. Für diese finale Inszenierung hat sich der Amtsinhaber die ikonische Kulisse des Reflecting Pool s zwischen dem Lincoln Memorial und dem Washington Monument ausgesucht.

Diese monumentale Location dient Trump dabei als Bühne, um sich als entschlossener und unerschütterlicher Anführer darzustellen. Das erklärte Ziel dieser strategischen Wahl ist es, die eigene Wählerschaft in der Schlussphase des Wahlkampfs noch einmal maximal zu mobilisieren und die letzte Hürde vor der Abstimmung zu nehmen.

Also read US Midterms: Experten warnen vor falschen Umfragen zu Trump

Durchhaltewillen trotz physischer Erschöpfung

Der amerikanische Politiker hat in den vergangenen Wochen einen extrem intensiven Wahlkampfmarathon absolviert. Insgesamt führte diese Tour zu 26 Auftritten in einem Zeitraum von nur 23 Tagen, die quer durch die Vereinigten Staaten führten.

Die Reiseroute erstreckte sich dabei von den südlichen Bundesstaaten wie Mississippi bis hin zu den nördlichen Regionen Alaskas. In diesem Rahmen trat Trump regelmäßig als Oberkommandierender auf, warb aggressiv für die Republikaner und führte scharfe Angriffe gegen die Demokratische Partei.

Advertisement

Diese intensive Belastungslast scheint körperliche Spuren zu hinterlassen. Bei seinem letzten öffentlichen Auftritt in Kansas gestand Trump öffentlich ein, dass er die Aktivitäten dort beenden wolle, um dringend Schlaf zu benötigen. In den Tagen zuvor war er in Florida mit einem nassen Tuch im Gesicht aufgetreten, um wach zu bleiben.

Abschiedsstimmung und politische Versprechen

Neben den typischen Elementen des Eigenlobs und der Attacken auf politische Gegner war in dieser Phase auch eine deutliche Abschiedsstimmung spürbar. Trump darf bei der nächsten Präsidentschaftswahl nicht erneut antreten, was seine aktuelle Tour für viele Anhänger der MAGA-Bewegung zur Abschiedsrunde macht.

Selbst Trump schien nach Berichten von BILD zu spüren, dass sich seine Amtszeit im Weißen Haus dem Ende nähert. Trotz dieser Erkenntnis machte er massive Versprechen an die Bevölkerung, insbesondere die Aussicht auf eine sogenannte "Amerika-Dividende" in Höhe von 5000 Dollar für alle Amerikaner.

Diese finanzielle Zusicherung war jedoch strikt an die Bedingung geknüpft, dass die Republikaner den Sieg bei den kommenden Kongresswahlen davontragen. Das Urteil der deutschen Öffentlichkeit über die Politik des US-Präsidenten fällt indes vernichtend aus.

Skeptische deutsche Öffentlichkeit und Umfragewerte

Einer im Auftrag von BILD erstellten Insa-Umfrage zufolge bewerten 76 Prozent der deutschen Befragten die Politik des US-Präsidenten negativ. Nur ein winziger Anteil von zwölf Prozent bewertet seine Amtsführung positiv.

Advertisement

Die Ablehnung ist besonders bei Wählergruppen grüner und linker Parteien ausgeprägt. Während 94 Prozent der Grünen-Wähler und 92 Prozent der Anhänger der Linken skeptisch bleiben, überwiegt auch bei AfD-Wählern die Kritik an Trumps Kurs, wobei nur 22 Prozent Unterstützung zeigen.

Auch bei den politischen Erwartungen zu den US-Zwischenwahlen zeigen sich deutliche Präferenzen in Deutschland. 56 Prozent der Deutschen hoffen auf einen Sieg der Demokraten, während lediglich elf Prozent den Republikanern die Daumen drücken.

Skepsis bezüglich Ukraine-Krieg und weitere Entwicklungen

Ein weiterer schwerwiegender Punkt ist die Glaubwürdigkeit von Trumps Versprechen, den Krieg in der Ukraine schnell zu beenden. 65 Prozent der Befragten glauben nicht, dass ein Kriegsende während seiner Amtszeit möglich ist, nur 20 Prozent halten dies für realistisch.

Trotz dieser allgemeinen Skepsis äußern 62 Prozent der befragten Deutschen den Wunsch, dass Deutschland und die Vereinigten Staaten weiterhin eng zusammenarbeiten, unabhängig vom aktuellen Wahlausgang. Die nächsten Schritte konzentrieren sich nun auf diefinalize preparation für die Midterms.

Die finale Veranstaltung am Dienstag wird somit nicht nur ein politischer Höhepunkt, sondern auch ein Indikator für die aktuelle Stimmungslage in der amerikanischen Basis sein. Alle Details zum weiteren Vorgehen und den konkreten Abstimmungsdaten stehen weiterhin im Fokus der internationalen Beobachter.