Der ehemalige US-Präsident Donald Trump droht Dutzenden Ländern mit zusätzlichen Zöllen, um gegen Zwangsarbeit in der Produktion vorzugehen. Sein Vorgehen basiert auf einem Gesetz aus den 1970er Jahren und wird von Kritikern als protektionistische Maßnahme ohne breite internationale Unterstützung gewertet.

Donald Trump , ehemaliger US-Präsident, hat erneut mit einer aggressiven Zollpolitik Aufmerksamkeit erregt. Diesmal stützt er sich auf das Handelsgesetz von 1974, das seiner Regierung als legales Mittel dient, um zusätzliche Importabgaben zu verhängen.

Im Fokus stehen dabei 60 Länder weltweit, denen die USA vorwerfen, nicht ausreichend gegen die Einfuhr von Waren aus angeblicher Zwangsarbeit vorzugehen. Die betroffenen Staaten, darunter die Europäische Union, das Vereinigte Königreich, die Schweiz, Kanada, China sowie mehrere afrikanische und asiatische Länder, sollen mit Zollerhöhungen von zehn bis 12,5 Prozent rechnen. Trumps Handelsbeauftragter Jamieson Greer rechtfertigt die Maßnahme mit dem Argument, dass US-Unternehmen aufgrund der unterschiedlichen Standards zu unfairen Wettbewerbsbedingungen gezwungen seien. Man werde diese Ungleichheit nicht länger akzeptieren.

Die Begründung, es gehe um die Bekämpfung von Zwangsarbeit, wird jedoch von Kritikern als bloßer Vorwand für protektionistische Maßnahmen bezeichnet. Die Washington Post berichtet, dass Trump nach juristischen Rückschlägen und angesichts fehlender Unterstützung im Kongress nach kreativen Wegen suche, um Zölle zu erheben. Der Plan weist Parallelen zum deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz auf, das Unternehmen zu Sorgfaltspflichten und Berichten verpflichtet, jedoch mit erheblichem bürokratischem Aufwand verbunden ist.

Während die USA ihr Vorgehen als Schutz der Menschenrechte darstellen, sehen internationale Partner darin vor allem eine neue Form des Wirtschaftsnationalismus, der den globalen Handel belastet und zu Eskalationen führen könnte. Die betroffenen Länder haben bereits mit Gegenmaßnahmen gedroht, was einen weiteren Handelskrieg befürchten lässt. Der Ansatz der US-Regierung wirft zudem Fragen hinsichtlich der Einhaltung internationaler Handelsregeln bei der Welthandelsorganisation (WTO) auf, da einseitige Zollerhebungen ohne breite diplomatische Abstimmung oft als Verstoßagainst multilaterale Abkommen gewertet werden.

Experten warnen, dass solche Maßnahmen nicht nur die betroffenen Volkswirtschaften schwächen, sondern auch die Stabilität der globalen Lieferketten gefährden. Insbesondere developing countries, die stark von Exporten abhängen, könnten durch die zusätzlichen Zölle vor enorme Herausforderungen gestellt werden. Gleichzeitig könnte die Politik Trumps innenpolitische Ziele verfolgen, indem sie bestimmte Branchen in den USA zu schützen sucht, was langfristig jedoch zu höheren Preisen für Verbraucher führen kann.

Der Ansatz, Zwangsarbeit als justification zu nutzen, ist nicht neu, wird aber in diesem Kontext als besonders selektiv kritisiert, da die USA selbst nicht alle Importe mit der gleichen Strenge überprüfen. Die diplomatischen Beziehungen zu den betroffenen Ländern dürften durch die Drohungen additionally belastet werden. Insgesamt zeigt der Vorstoß, wie sehr die Handelspolitik unter Trump erneut instrumentalisiert wird, um kurzfristige politische Ziele zu erreichen, während die langfristigen Folgen für das internationale System unklar bleiben.

Die Reaktionen aus Brüssel, Berlin und anderen Hauptstädten bleiben abzuwarten, ebenso wie die möglichen rechtlichen Schritte vor der WTO. Der Konflikt unterstreicht die zunehmende Fragmentierung des globalen Handels und den Trend zu bilateralen oder einseitigen Maßnahmen anstelle von multilateraler Cooperation. Für Unternehmen bedeutet diese Unsicherheit, dass sie ihre supply chains diversifizieren und neue Risiken bewerten müssen.

Die Debatte über faire Arbeitsbedingungen weltweit wird dadurch zwar in den Fokus gerückt, doch die gewählten Mittel werden von vielen als kontraproduktiv und vor allem als protectionistisch eingestuft. Trump selbst könnte mit dieser Politik bei seiner Wählerbasis punkten, die eine harte Linie gegen ausländische Konkurrenz befürwortet. Die internationale Gemeinschaft hingegen sieht in solchen Alleingängen eine Gefahr für den regelbasierten Handel.

Ob die Androhung von Zöllen tatsächlich zu Verbesserungen bei den Arbeitsrechten führt, ist fraglich, da sie vor allem als Druckmittel in Verhandlungen dienen. Viele Beobachter erwarten daher einen langwierigen und komplexen Streit, der über reine Zollfragen hinausgeht und grundsätzliche Fragen der Gerechtigkeit und Sovereign Equality in der globalen Wirtschaft berührt. Die Entwicklungen werden den Handel in den kommenden Monaten und möglicherweise Jahren prägen.





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