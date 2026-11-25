Trump plant einen Zollsatz von 20 Prozent auf chinesische Waren, sowie neue Einfuhrzölle für die EU und ein Dutzend weiterer wichtiger Handelspartner.

Trump plant einen Zollsatz von 20 Prozent auf chinesische Waren, sowie neue Einfuhrzölle für die EU und ein Dutzend weiterer wichtiger Handelspartner. Das berichten die Nachrichtenagenture Associated Press und Reuters übereinstimmend.

Der Sonderzoll für chinesische Waren kommt demnach zu bestehenden Abgaben von rund 25 Prozent aus Donald Trumps erster Amtszeit hinzu. Washington wirft Peking vor, die Weltmärkte durch Subventionen mit Billigexporten zu fluten. Die USA begründen den Schritt mit einer von der Nachfrage abgekoppelten Produktion. Die Maßnahmen treffen neben China auch die EU sowie Länder wie die Schweiz, Japan und Südkorea.

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Vorausgegangen war eine achtmonatige US-Untersuchung zu unfairen Handelspraktiken. Für EU-Importe wird die vertragliche Zoll-Obergrenze von 15 Prozent eingehalten, berichtete n-tv unter Berufung auf Regierungsvertreter. Die neuen Abgaben werden nicht umgehend wirksam. Vor dem Inkrafttreten steht zunächst eine Anhörungsfrist an. Der Beginn der Zollmaßnahmen kann sich dadurch bis Januar hinziehen.