Der US-Präsident spielt mal wieder mit dem Handy und postet ein Fake-Bild, das den wieder eingesetzten Nvidia-Chef in seltsam bekannter Pose zeigt.

Der US-Präsident spielt mal wieder mit dem Handy und postet ein Fake-Bild, das den wieder eingesetzten Nvidia-Chef in seltsam bekannter Pose zeigt.ist so absurd, dass sie sich nicht einmal ein schlechter Fantasy-Autor ausdenken könnte.

Wir erinnern uns: Der milliardenschwere Nvidia-Boss war zurückgetreten, nachdem ihmHauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE ZentralredaktionWir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion“ bereits abonniert.

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Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie Ein paar Tage ging Huang in Sack und Asche, zeigte Reue, bezeichnete sich als schlechten Menschen und gelobte, Buße zu tun. Das alles war jedoch nur Vorspiel einer Volte, wie sie in der jüngeren amerikanischen Unternehmensgeschichte wohl noch nie vorgekommen ist. Der Nvidia-Verwaltungsrat hat Huang nun erneut als CEO eingesetzt, und einer rechnet sich das als sein persönliches Verdienst an: US-PräsidentEr habe den Verwaltungsrat überzeigt, Huang zurückzuholen, tönte Trump.

Die Entscheidung sei „richtig und angemessen“, schrieb der Republikaner auf seinem Ego-Dienst Truth Social. Die Regierung der Vereinigten Staaten habe keinen Grund zu der Annahme, dass Jensens Rückkehr „ein Risiko für die nationale Sicherheit“ darstelle, so Trump weiter. Huang sei ein „Patriot“, ein „nationaler Schatz“, ein „Genie“. Für den Hochgelobten ließ Trump von der KI ein bizzares Meme basteln.

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Die Montage spielt auf das ikonische Bild von Trump nach dem Attentat auf ihn am 13. Juli 2024 bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania an. Trump war dabei. Statt der blanken Faust reckt Huang in der Montage einen roten BH in die Höhe, statt der US-Flagge ist eine Nvidia-Fahne zu sehen.

Man lehnt sich als Interpret des KI-Kunstwerks nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man folgert, dass Trump mit dem BH Huangs toxisches männliches Verhalten gegenüber Frauen ins Lächerliche zieht, dem Nvidia-Boss wahrscheinlich sogar Anerkennung zollt. Das Foto-Motiv scheint nicht zufällig gewählt worden zu sein. Trump insinuiert damit bildlich, dass auch Huang von einem Heckenschützen zu Fall gebracht werden sollte. Huang hat überlebt und ist ins Business zurückgekehrt.

Trotzig ballt er die Faust, während ihm wie Trump auf dem Foto vom Attentat Blut von der Wange rinnt. Ob Huang sich schon bei Trump bedankt hat? Der reinstallierte Nvidia-Boss ließe sich am Montag erst eimal von seinen Untergebenen bejubeln. Auf einem vom Wirtschaftssender CNBC gezeigten Video ist zu sehen, wie Dutzende Beschäftigte Beifall klatschen und Huang mit Sprechchören feiern.

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