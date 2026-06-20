Trump präsentiert neue Air Force One aus Katar

US-Präsident Donald Trump hat sein neues Präsidentenflugzeug, eine Boeing 747-8, vorgestellt, die vom Golfstaat Katar gespendet wurde. Das Flugzeug wurde umfassend modernisiert und soll laut Trump das bisher luxuriöseste sein. Die Spende wirft verfassungsrechtliche Fragen auf.

US-Präsident Donald Trump hat sein neues Präsidentenflugzeug , eine Boeing 747-8 , vorgestellt. Das Flugzeug, das vom Golfstaat Katar gespendet wurde, wurde im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums umfassend umgebaut und modernisiert.

Trump beschrieb es als das luxuriöseste Flugzeug der Welt mit bisher ungekanntem Komfort und Qualität. Die neue Maschine hat einen marineblauen Rumpf, einen roten Streifen und eine weiße Oberseite. Sicherheits- und Kommunikationssysteme wurden auf den neuesten Stand gebracht, und das Flugzeug soll weiter und schneller fliegen als frühere Modelle. Bilder des Innenraums gibt es bisher nicht, jedoch soll die Ausstattung der vorherigen, hochluxuriösen Version ähneln.

Der Wert der Boeing 747-8 beträgt etwa 400 Millionen Dollar, nach den Umbauten könnte der Gesamtwert auf bis zu eine Milliarde Dollar steigen. Trump plant, das Flugzeug erstmals im Juli zum NATO-Gipfel in Ankara zu nutzen und es am 250. Unabhängigkeitstag der USA vorzuführen. Die Übergabe einer alten Air Force One fand zeitgleich statt.

Die Spende Katars wirft ethische und verfassungsrechtliche Fragen auf, da die US-Verfassung Geschenke von ausländischen Staaten ohne Zustimmung des Kongresses verbietet. Das Geschenk ging offiziell an das Verteidigungsministerium, um den Anschein von Bestechlichkeit zu vermeiden. Trump verteidigte die Annahme als Sparmaßnahme für den Staat





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