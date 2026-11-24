Donald Trumps Nvidia-Aktienwerte steigen durch den spektakulären Börsenrekord nach der Rückkehr von CEO Jensen Huang massiv an.

Der US-Präsident Donald Trump könnte nach aktuellen Berichten bis zu 15 Millionen US-Dollar an Kapitalgewinnen aus seinen Nvidia -Aktienanteilen erzielt haben. Diese massive Aufwertung seines Vermögens korreliert direkt mit dem spektakulären Kursanstieg des KI-Chipspezialisten, der auf die Rückkehr von CEO Jensen Huang an die Unternehmensspitze zurückzuführen ist. Die Finanznachrichtenagentur Financial Times berichtet von diesen hohen möglichen Gewinnen, die sich aus der schnellen Erholung der Aktie nach früheren Krisenmomenten ergeben. Trump hatte sich zuvor intensiv und öffentlich für die sofortige Rückkehr von Huang an die Spitze des Technologieunternehmen eingesetzt und dabei großen politischen Druck ausgeübt.

Verdienst und Aktienpakete von Donald Trump

Detailed Einblicke in das finanzielle Engagement des US-Präsidenten ergeben sich aus dessen jüngster, bei der US-Bundesbehörde für Ethikvorschriften eingereichter Pflichterklärung. Bis zum 30. September hielt Donald Trump demnach bis zu 370.000 Aktien des kalifornischen Halbleiterkonzerns. Gemessen am damaligen Börsenwert entspricht dieses Portfolio einem Wert von bis zu 85,5 Millionen US-Dollar. Diese massive finanzielle Bindung an das Unternehmen macht Trump zu einem der wichtigsten Aktionäre, die ein unmittelbares persönliches Interesse an der positiven Entwicklung des Aktienkurses haben.

Also read US-Präsident Trump setzte sich für Rückkehr von Huang zu Nvidia ein

Der US-Sender ABC News beziffert das aktuelle Nvidia-Aktienvermögen des Präsidenten zum Jahresende 2025 auf rund 12 Millionen US-Dollar. Diese Zahl basiert auf mehreren Dutzend Transaktionen, die in den vergangenen Monaten vorgenommen wurden. Es lässt sich jedoch aktuell nicht lückenlos belegen, ob Trump auch in den letzten Wochen aktiv mit Nvidia-Aktien handelte. Die große Anzahl der vergangenen Geschäfte deutet jedoch auf eine sehr aktive Beteiligung an den Marktbewegungen des KI-Unternehmens hin.

Die Krise und Intervention bei Nvidia

Nvidia war aufgrund des globalen KI-Booms zeitweise zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen. Anfang November kam es jedoch zu einem drastischen Einbruch des Aktienkurses, als erste Berichte über eine Affäre des Vorstandsvorsitzenden Jensen Huang mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin öffentlich wurden. Diese Nachrichten belasteten das Vertrauen der Anleger erheblich und führten zu massiven Verkäufen. Am 12. November trat Huang schließlich zurück, nachdem eine weitere außereheliche Beziehung mit einer Nvidia-Managerin bekannt geworden war.

Advertisement

Danach schaltete sich US-Präsident Donald Trump direkt in die Angelegenheit ein und übte öffentlich Druck auf das Unternehmen aus. Seine Forderung war klar: Jensen Huang müsse unverzüglich an die Spitze des Konzerns zurückkehren. Am Montag kündigte das Unternehmen dann tatsächlich die Rückkehr von Huang als Konzernchef an. Trump reagierte begeistert auf diese Entwicklung und erklärte gegenüber dem Sender CNBC, dass der Verwaltungsrat genau das getan habe, was man von ihm erwartet habe. Er betonte ausdrücklich, dass sein Eingreifen in die Unternehmensführung als sehr wichtig zu bewerten sei.

Kursanstieg und politische Reaktionen

Fest steht, dass der Kurs des KI-Riesen nach der Ankündigung der Rückkehr von Jensen Huang um mehr als 30 Prozent auf 165,05 Dollar pro Aktie stieg. Diese massive Kursreaktion des Marktes unterstreicht die Bedeutung von Huang für die Investoren und die Bewertung des Unternehmens. Unterdessen kündigten politische Gegner von Trump Konsequenzen an. Chuck Schumer, der Fraktionschef der Demokraten im Senat, drohte mit einer umfassenden Untersuchung möglicher Unregelmäßigkeiten. Er erklärte, seine Partei werde ihre gesamte Macht nutzen, um etwaige Veruntreuungen seitens der Trump-Regierung und im Zusammenhang mit Jensen Huang aufzuklären.