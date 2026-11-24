US-Präsident Trump hat angedeutet, er könnte Jensen Huang im Bedarfsfall begnadigen und eine staatliche Beteiligung an Nvidia in Betracht ziehen. Huang wird wegen möglicher Verstöße gegen Exportkontrollen nach China vor dem Kongress aussagen.

) CEO Jensen Huang im Bedarfsfall begnadigen. Zudem sei es „wahrscheinlich noch nicht zu spät“ für die US-Regierung, sich an dem Chiphersteller zu beteiligen, wie die New York Post am Dienstag berichtete.

Trump betonte zugleich, er glaube nicht, dass Huang eine Begnadigung benötigen werde, und erwarte von dem Spitzenmanager, dass er bei seinen Aussagen vor den Kongressausschüssen in der kommenden Woche die Wahrheit sage. Trump erklärte, Huang sollte bei seinen anstehenden Auftritten vor dem Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses sowie dem Bankenausschuss des Senats nicht gezwungen sein, sich auf das Recht zur Aussageverweigerung nach dem 5. Verfassungszusatz zu berufen.

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Huang steht im Visier der US-Gesetzgeber, die potenziellen Risiken für die nationale Sicherheit sowie mutmaßlichen Verstößen gegen US-Exportkontrollen bei Halbleiterlieferungen nach China nachgehen.

„Es ist wohl immer eine Option, aber ich denke nicht, dass es nötig sein wird“, sagte Trump im Interview mit der Post auf die Frage nach einer möglichen Begnadigung Huangs. Darüber hinaus erklärte Trump, er habe einen staatlichen Einstieg bei Nvidia in Betracht gezogen, und verwies dabei auf die Beteiligung der US-Regierung von 10 % an „Ich habe darüber nachgedacht und mir gesagt: ‚Vielleicht sollte ich es tun‘, aber bislang habe ich es nicht weiter forciert.

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Wahrscheinlich ist es noch nicht zu spät“, so Trump. Trump hatte sich zuvor bereits persönlich dafür eingesetzt, dass Huang als Nvidia CEO im Amt blieb, und dies damit begründet, dass dessen Unternehmensführung unverzichtbar sei, um die technologische Führungsposition der USA bei künstlicher Intelligenz zu sichern. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht.

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