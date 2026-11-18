Donald Trump plant Treffen mit Putin und Xi. US-Streitkräfte treffen Iran. Der US-Friedensrat kündigt Verstöße gegen Waffenruhe an.

US-Präsident Donald Trump plant für den Donnerstag ein wichtiges diplomatisches Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Dieses Gespräch findet zeitgleich mit Trumps Besuch in China statt, wo auch ein Dreiergipfel mit Chinas Präsident Xi Jinping für diesen Tag angesetzt ist. Das Treffen in Peking markiert den ersten persönlichen Austausch zwischen den beiden Weltführern seit dem Gipfel in Alaska im vergangenen Jahr.

Geplantes Diplomatie-Treffen in Peking

Das bevorstehende Einzelgespräch zwischen Trump und Putin steht im Zeichen angespannter internationaler Beziehungen. Bei der letzten Begegnung in Alaska im vergangenen Jahr scheiterte man an einer Einigung zur Deeskalation des Krieges in der Ukraine. Seitdem haben sich die Beziehungen zwischen Washington und Kiew verschlechtert. Trump hat sein persönliches Verhältnis zu Putin öffentlich hervorgehoben, während er neue Sanktionen gegen Russland ablehnt. Zudem forderte er die Ukraine auf, Angriffe auf russische Raffinerien zu unterlassen.

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US-Militärschlag auf der Ghieschm-Insel

Parallel zu den diplomatischen Aktivitäten hat das US-Militär einen Vergeltungsschlag gegen eine Raketenstellung der iranischen Revolutionsgarden auf der Insel Ghieschm bestätigt. Ein Sprecher der US-Streitkräfte erklärte, dass die Revolutionsgarden zuvor US-Ziele angegriffen hätten. Als Begründung für den iranischen Angriff nannten diese Verletzungen des iranischen Luftraums durch US-Kräfte. Zuvor hatte der iranische Radarstandort im Golfstaat Bahrain eine US-Einrichtung unter Beschuss genommen.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars meldete Stunden vor dem US-Angriff Detonationen auf der Insel. Augenzeugen und ein als Vahid bekannter Netzjournalist berichteten von fünf bis sieben Explosionen, wobei Rauch über der Insel aufstieg. Das US-Regionalkommando Centcom erklärte, es bleibe äußerst wachsam und sei uneingeschränkt bereit, die eigenen Kräfte in der gesamten Region zu schützen.

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Langfristige Konflikte und saudische Strategie

Im Jemen bereitet sich Saudi-Arabien auf einen lang andauernden Konflikt vor, der sich noch monatelong hinziehen könnte. Westliche Regierungsvertreter gaben gegenüber Reuters an, Riad rechne mit einem Feldzug von bis zu sechs Monaten. Ziel der Operationen ist es, dass die jemenitischen Verbündeten des Königreichs vor möglichen Friedensverhandlungen mit den Huthi-Rebellen Geländegewinne erzielen können. Saudi-Arabien setzt dabei auf Unterstützung durch die US-Regierung.

Trotz militärischer Rückschläge hält das Königreich an seiner Kursfestigkeit fest. Kurz zuvor hatte das saudische Bündnis gegen die Huthi-Miliz neue Angriffe mit Marschflugkörpern und Drohnen im Raum der Hauptstadt Riad abgewehrt. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump äußerte sich bisher zurückhaltend zu diesen direkten Unterstützungsgesuchen im Jemen.

Kritik am Status der Gaza-Waffenruhe

Das vom US-Präsidenten geleitete Gremium zur Überwachung des Friedensplans für den Gazastreifen warf Israel und der Hamas Verstöße gegen die seit 13 Monaten geltende Feuerpause vor. In einem zwölfseitigen Bericht für den UN-Sicherheitsrat warnte das Board of Peace vor einem Scheitern des Prozesses. Die Kluft zwischen den Vereinbarungen und der Lage vor Ort sei das größte Risiko für den weiteren Friedensprozess.

Das Dokument kritisiert Israel wegen fehlender Entscheidungen über den Aufbau einer palästinensischen Polizeitruppe und wegen Beschränkungen für Hilfsgüter. Hamas-Vertreter wie Basem Naim wiesen die Vorwürfe als reine Desinformation zurück. Sie argumentieren, das Gremium decke Israels Aggression ab, um das Land von seinen Verpflichtungen zu entbinden.