Trump-Putin-Gespräch: Verhandlungen über Frieden in der Ukraine - Aufregung in Europa

US-Präsident Trump hat mit einem Telefonat mit Russlands Machthaber Putin Europa und die Ukraine überrascht. Die beiden wollen sich bald zu Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine treffen. Kiew und die europäischen Nato-Partner wurden erst nach dem Telefonat über den Schritt informiert. Die Nachricht sorgt für Aufregung in Europa, da die zukünftige Sicherheitsarchitektur des Kontinents in Frage gestellt wird. Die Ukraine befürchtet dabei territoriale Verluste an Russlands Imperialismus. In der Sendung sprechen wir mit Stefan Kornelius, Ressortleiter Politik bei der SZ, über die möglichen Konsequenzen dieser Verhandlungen – für die Ukraine, für Europa und für Deutschland. Außerdem berichten wir über einen mutmaßlichen Anschlag in München, bei dem ein Mann mit seinem Auto in einen Demonstrationszug gerast ist und mindestens 28 Menschen verletzt hat.

Die Ukraine sieht sich mit der Angst konfrontiert, Gebiete an Russlands Imperialismus zu verlieren. In dieser Sendung spricht Stefan Kornelius, Ressortleiter Politik bei der SZ, über die möglichen Konsequenzen dieser Verhandlungen – für die Ukraine, für Europa und für Deutschland. Außerdem in dieser Sendung: In München ist am Donnerstag ein Mann mit seinem Auto in einen Demonstrationszug gerast. Dabei wurden mindestens 28 Menschen verletzt, zwei von ihnen lebensbedrohlich. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spricht von einem „mutmaßlichen Anschlag“, die Behörden machen zum Motiv noch keine Angaben. Isabel Bernstein aus dem München-Ressort der SZ ordnet ein, was wir zu dem Vorfall wissen und was noch unklar ist. Weitere Nachrichten: Waffenruhe in Gaza, EU-Entwicklungshilfe. Zum Weiterlesen: Hier finden Sie den Text über die umstrittenen Äußerungen des Bundeskanzlers gegenüber Joe Chialo. Moderation, Redaktion: Leopold Zaak Redaktion: Johannes Korsche Produktion: Jonathan Brandis Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Reuters. So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren: „Auf den Punkt“ ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes , Spotify , Deezer. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können. Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: [email protected]





