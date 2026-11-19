Donald Trump traf in Shenzhen auf Wladimir Putin und Xi Jinping. Die Gespräche zum Ukraine-Konflikt und stabilen US-China-Beziehungen prägten den Apec-Gipfel.

Der US-Präsident Donald Trump kam am Rande des Apec-Gipfel s in der südchinesischen Stadt Shenzhen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem bilateralen Gespräch zusammen. Nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen verlief das Treffen am Donnerstag positiv, wobei der Konflikt in der Ukraine im Zentrum der Diskussion stand. Trump hob bei seinem Eintreffen die lange bestehende persönliche Verbindung zu Putin hervor und betonte, dass aus den Gesprächen positive Ergebnisse entstehen könnten. Auf den Fernsehbildern war zu sehen, wie die beiden Staatschefs sich zur Begrüßung die Hände gaben, wobei Putin lächelte. Trump erwähnte zudem, dass er vor dem Betreten des Raumes humorvoll nach der Identität von Putin fragte, bevor er bestätigte, dass dieser sein Freund sei. Dies unterstrich Trumps oft informellen und direkten Stil bei internationalen Gipfeltreffen.

Ukraine-Konflikt als Hauptthema der Gespräche

Das Gespräch zwischen Donald Trump und Wladimir Putin konzentrierte sich hauptsächlich auf die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Trump versicherte Putin, dass ihre Beziehung über viele Jahre hinweg großartig gewesen sei und verwies auf die lange Bekanntschaft der beiden Führungspersönlichkeiten. Er äußerte die Zuversicht, dass aus dem heutigen Austausch viele wunderbare Dinge resultieren oder zumindest ihre Anfänge nehmen würden. Diese Bemerkungen dienten dazu, die Tonalität des Gesprächs positiv zu rahmen und Erwartungen an eine mögliche Deeskalation oder diplomatischen Durchbruch zu wecken. Trotz der humorvollen Anspielungen zuvor betonte Trump die Ernsthaftigkeit der Situation und die Hoffnung auf konstruktive Ergebnisse. Die genauen Inhalte der Verhandlungen wurden von den beteiligten Seiten nicht im Detail veröffentlicht, doch die Geste des Einvernehmens war klar sichtbar.

Also read Apec-Gipfel: Trump trifft vor Treffen mit Xi und Putin in China ein

Stabile Beziehungen zu China im Fokus

Kurz nach dem bilateralen Treffen mit dem russischen Präsidenten folgte ein separates Gespräch zwischen Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Xi bezeichnete die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China als insgesamt stabil und verbessert. Er betonte, dass diese Stabilisierung spürbare Vorteile für die Bevölkerung beider Länder mit sich bringe und zugleich zur weltweiten Stabilität und Sicherheit beitrage. Donald Trump dämpfte kurz vor dem darauf folgenden Dreiergipfel die Erwartungen an konkrete Ergebnisse. Er erklärte gegenüber Fox News, dass die wichtigste Botschaft bereits übermittelt worden sei, nämlich die besonders enge persönliche Beziehung zu Xi Jinping. Der chinesische Gastgeber wollte die Gelegenheit nutzen, um China als politische und wirtschaftliche Führungsmacht zu präsentieren, wobei kein unmittelbares Abkommen erwartet wurde, wohl aber ein Auftakt für vertiefte Dialoge.

Erste Begegnungen und diplomatische Gesten

Die drei Staatschefs hatten bereits am Vortag erste Begegnungen während der parallelen Apec-Gipfeltreffen der Wirtschaftschefs. Dabei sprach Xi Jinping warnend über weitere Handelsschranken, während Wladimir Putin den staatlichen Egoismus und die Fragmentierung der Weltwirtschaft kritisierte. Putin drückte seine großen Erwartungen an das Dreiertreffen am Donnerstag aus und sprach von einem potenziell großen Nutzen der Gespräche. Eine bemerkenswerte Geste zeigte sich bereits am Vortag, als Xi Jinping den US-Präsidenten am Flughafen in Shenzhen empfing. Laut staatlichen Medien war dies eine Revanche für die Abholung durch Trump während dessen Besuch in Washington im September. Die Umarmung der beiden auf der Flugzeugtreppe galt als außergewöhnlich für chinesische Diplomatietraditionen. Im Anschluss eskortierten sie eine Reihe von Soldaten und jubelnden Menschen ab, was die besondere Aufmerksamkeit auf das Treffen lenkte.

Advertisement

Einschüchternde Signale für Japan und andere Nationen

Die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi reiste mit erheblichen diplomatischen Spannungen nach China, nachdem sie vor einem Jahr einen chinesischen Angriff auf Taiwan als existenzbedrohend bezeichnet hatte. Der Empfang für sie am Flughafen in Shenzhen war entsprechend zurückhaltend. Am Abend gaben Takaichi und Xi Jinping vor dem Bankett dennoch die Hand, was einen kleinen, aber sichtbaren Schritt zur Entschärfung der Eiszeit in den bilateralen Beziehungen darstellte. Erstmals sprach die japanische Führungspersönlichkeit zudem bilateral mit Wladimir Putin. In dem etwa 30-minütigen Gespräch forderte sie laut Kyodo die Freilassung eines in Russland wegen Spionageverdachts festgehaltenen Journalisten. Neben den großen Mächten waren auch andere pazifische Staats- und Regierungsvertreter anwesend, darunter der kanadische Premierminister Mark Carney und der australische Premierminister Anthony Albanese.

Ausblick auf das Dreiertreffen und Apec-Rahmen

Das abendliche Bankett schloss die ersten Tage des Gipfels ab, bei dem sich Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping vor einem Foto mit den teilnehmenden Apec-Gästen die Hände schüttelten. Die Apec wurde 1989 gegründet und umfasst derzeit 21 Volkswirtschaften rund um den Pazifik. Zusammen verantworten diese Wirtschaftsräume mehr als 60 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung und fast die Hälfte des Welthandels. Mit konkreten Ergebnissen für die komplexen geopolitischen Konflikte wird nicht gerechnet, doch die Treffen dienen als Plattform, um die Beziehungen zu stabilisieren und Vertrauen aufzubauen. Der Fokus liegt nun auf der Fortsetzung dieser hohen diplomatischen Interaktionen, um langfristige Strukturen für die Zusammenarbeit in der Region zu festigen und mögliche Konfliktherde zu identifizieren.