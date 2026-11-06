Trump, Putin und Xi: China bestätigt Gespräche zu Dreier-Gipfel

China bestätigt offiziell Gespräche über einen historischen Gipfel zwischen Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin. Hinter den Kulissen bleiben die Interessen der drei Staatschefs jedoch weit auseinander.

Die chinesische Regierung hat erstmals offiziell bestätigt, dass mit den Vereinigten Staaten und Russland über ein mögliches Treffen der drei Staatschefs Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin gesprochen wird. Die Außenamtssprecherin Mao Ning erklärte am Freitag in Peking, dass China mit den relevanten Parteien in Kontakt stehe, um dieses Treffen der drei Staatschefs vorzubereiten. Ein konkretes Datum oder ein verbindlicher Ort für einen solchen Dreier-Gipfel ist jedoch noch nicht fest vereinbart.

Diplomatische Signale ohne verbindliche Zusage

Ein solches Zusammentreffen wäre historisch bedeutsam, da es das erste Treffen dieser Art zwischen den führenden Vertretern dieser drei Mächte wäre. Laut Sun Yun, einer China-Expertin vom Stimson Center, ist die Durchführung eines solchen Gipfels sehr wahrscheinlich. Die entscheidende Frage sei jedoch das Format und der inhaltliche Umfang der Gespräche. Sun Yun analysiert die chinesische Position dahingehend, dass Peking das diplomatische Bild einer globalen Einheit wahren wolle, ohne dabei hohe politische oder wirtschaftliche Kosten tragen zu müssen.

Also read Trump unter Druck: US-Wahl sorgt für neuen Zündstoff: Was China jetzt droht

Konkurrierende Interessen der Staatschefs

Hinter den Kulissen bestehen jedoch erhebliche Unterschiede in den Zielen der Beteiligten. US-Präsident Donald Trump hat sein Interesse an einem Treffen signalisiert und möchte dabei unter anderem die Kontrolle von Atomwaffen thematisieren. Wladimir Putin dagegen konzentriert sich auf den Krieg in der Ukraine und will diese Gespräche führen, ohne die ukrainische Regierung an den Verhandlungstisch einzuladen. Der ehemalige hochrangige US-Diplomat Danny Russel bewertete die Situation so, dass Putin von einem Dreiergipfel am meisten profitiere und die Russen ein solches Treffen eindeutig vorantreiben, da es einen erheblichen diplomatischen Coup darstellen würde.

Advertisement

Spannungen im bilateralen Handel mit Washington

Trotz der laufenden Diplomatie bleiben die Beziehungen zwischen China und den USA angespannt. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer forderte die chinesische Regierung am Freitag explizit auf, konkrete Maßnahmen zur vollständigen Umsetzung ihrer bisherigen Verpflichtungen zu ergreifen. Dazu gehören insbesondere Agrarkäufe, der Export seltener Erden und andere kritische Rohstoffe. Diese Forderungen stehen im direkten Kontext zu den jüngeren geopolitischen Entwicklungen, die die globale Handelsstruktur beeinflussen.

Zukünftige diplomatische Agenda und Formate

Ein möglicher Terminraum für ein derartiges Treffen wurde bereits angedeutet. Im Jahr 2025 war ein Gipfel in Alaska geplant, wo US-Präsident Donald Trump den russischen Kremlchef Wladimir Putin auf der Joint Base Elmendorf-Richardson begrüßte. Sollte ein Dreiergipfel zustande kommen, könnte allein das gemeinsame Foto einen großen symbolischen Erfolg darstellen. Die genaue Ausgestaltung der Agenda bleibt jedoch offen, da die Interessenlagen der drei Machthaber auf den Kernthemen Atomwaffen, Ukraine-Krieg und Handelsabkommen kaum zur Deckung gebracht werden können.