Trump, Putin und Xi: Europas Sorge vor Deal ohne Ukraine

US-Präsident Trump trifft Putin und Xi in Shenzhen. Kanzler Merz warnt vor Geheimabkommen. Europa fürchtet den Preis für ukrainische Opfer. Details zum Gipfel.

US-Präsident Donald Trump hat für die kommende Woche ein historisches Dreiertrimester mit Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Kreml-Führer Wladimir Putin angekündigt. Das Treffen findet beim Gipfel der Apec (Asiatisch-Pazifische Wirtschaftskooperation) in der chinesischen Millionenmetropole Shenzhen statt, die rund 18 Millionen Einwohner zählt. Offiziell steht der Abbau von Atomwaffen im Mittelpunkt, doch in Europa herrscht erhebliche Besorgnis darüber, dass diese Mega-Mächte auch den laufenden Krieg in der Ukraine verhandeln könnten.

Historisches Dreier-Treffen in Shenzhen

Dieses Treffen markiert den ersten direkten Kontakt zwischen Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin auf dieser Ebene. Eine Sprecherin des Weißen Hauses bestätigte, dass Präsident Trump den weltweiten Abbau von Atomwaffen thematisieren wird, den er als extrem gefährlich einstuft. Die Bilder einer solchen Konferenz würden jedoch weit über die nukleare Rüstungskontrolle hinausreichen, da sich die drei Anführer globaler Mächte nebeneinander zeigen würden. Die Anwesenheit von Wladimir Putin verleiht dem russischen Staatschef zudem eine illegitime Bühne zur Selbstinszenierung und Legitimität für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

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Merz mahnt zu europäischer Einigkeit

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den US-Präsidenten vorsorglich bereits zu Beginn dieser Entwicklungen angesprochen. Friedrich Merz nutzte Freitagmorgen das Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU in Dublin (Irland), um eine klare Botschaft an Washington zu senden. Er forderte die USA auf, mit den europäischen Verbündeten an der Seite der Ukraine zu stehen und keine überraschenden Absprachen zu treffen. Merz betonte, dass es darum gehe, gemeinsam für einen echten Frieden in der Ukraine zu arbeiten, anstatt die Interessen der Ukraine über den Haufen zu werfen.

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Geheimabsprachen statt transparenter Diplomatie

Europäische Führungspersönlichkeiten wie Friedrich Merz befürchten auf dem Gipfel in Dublin, dass Donald Trump und Wladimir Putin ohne die Zustimmung Kiews und europäischer Partner dealen könnten. Ein ranghoher US-Regierungsvertreter gab laut Medienberichten an, dass Donald Trump bei dem Mega-Gipfel auch den Krieg der USA und Israels gegen den Iran ansprechen werde. Im Gegensatz dazu soll der Ukraine-Krieg voraussichtlich nicht im Fokus der direkten Verhandlungen stehen, was die Angst vor einem Deal zulasten der Ukraine und Europas noch verstärkt. Die Europäer sind daher nervös, weil die Ukraine gerade wieder an Stärke gewinnt.

Geopolitische Auswirkungen und nächste Schritte

Die Sorge in der EU besteht darin, dass Absprachen über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine getroffen werden, die den Interessen der Ukraine zuwiderlaufen. Donald Trumps Ankündigung, mit beiden Diktatoren zu sprechen, löst eine defensive Haltung in Berlin und Brüssel aus. Friedrich Merz warnt davor, dass eine Umgehung der europäischen Partner die transatlantische Einheit schwächen könnte. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die diplomatischen Signale aus Dublin die Erwartungshaltung in Washington beeinflussen. Europa bleibt wachsam, um sicherzustellen, dass die ukrainische Souveränität nicht als Tauschware in globalen Machtspielen dient.