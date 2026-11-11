Trump räumt Migrationsfehler ein, ernannt Miller aber zum Stabschef

Donald Trump gab in einem CBS-Interview zu, dass seine harte Abschiebepolitik der Republikaner geschadet hat. Trotz dieser Einsicht ernennt er Stephen Miller zum Stabschef.

Donald Trump offenbarte in einem exklusiven Interview mit dem Journalisten Ross Douthat für das Nachrichtenmagazin " 60 Minutes" bei CBS unerwartete Reflexion über seine eigene Präsidentschaft. Am Sonntag ausgestrahlt, zeigte der 80 Jahre alte US-Präsident Attribute wie Nachdenklichkeit und Einsichtsfähigkeit, die in den vergangenen Jahren kaum von ihm erwartet wurden. Das Gespräch deckte Themen ab, die von seiner eigenen Sterblichkeit bis hin zur Frage reichten, ob er hoffe, in den Himmel zu kommen. Trump bestätigte dabei seine Religiosität und seinen Wunsch, nicht in die Hölle zu gehen, während er auch auf aggressive Aussagen in sozialen Netzwerken einging.

Einräumung politischer Fehler bei Migration

Im Zentrum des Gesprächs stand jedoch die politische Verantwortung nach der krachenden Niederlage der Republikaner bei den Midterms. Trump gestand in ungewohnter Offenheit ein, dass seine umstrittene Migrationspolitik maßgeblich zum Erdrutschsieg der Demokraten beigetragen habe. Er bezeichnete die damalige Abschiebepolitik als zu hart und räumte ein, dass sie seiner Partei geschadet habe. Obwohl er beste Noten für die Schließung der Grenze und das Abschieben von "schlechten Leuten" bekomme, betonte er, dass es ein Fehler war, Menschen abzuschieben, die gute Arbeitsplätze hatten und nur illegal ins Land gekommen waren.

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Kompromissbereitschaft und steuerliche Aspekte

Der US-Präsident hob hervor, dass einige der betroffenen Migranten sogar Steuern gezahlt hätten, was die Komplexität der Situation unterstreicht. Er erklärte, dass er versuchen wolle, eine Regelung für diejenigen zu finden, die bereits seit zehn oder fünfzehn Jahren im Land seien. Für diese langjährige ansässige Gruppe sei er sogar bereit, einen Kompromiss mit den Demokraten einzugehen. Diese Aussage markiert eine deutliche Abweichung von der bisherigen strikten Linie und zeigt, dass Trump die politischen Kosten seiner Maßnahmen kritisch bewertet. Die Bereitschaft zur Verhandlung steht im Kontrast zu den radikalen Maßnahmen, die seit Januar 2025 Teil seiner zweiten Amtszeit waren.

Ernennung von Stephen Miller zum Stabschef

Trotz dieser offensichtlichen Einsichtsfähigkeit konterkarierte Donald Trump seine Worte wenige Tage später durch eine entscheidende Personalentscheidung. Am Freitag ernannte er Stephen Miller, den Architekten der harten Migrationspolitik aus seiner ersten Amtszeit, zu seinem neuen Stabschef. Der 41-Jährige gilt als das Gesicht der aggressiven Einwandererabwehr und war bereits in der zweiten Präsidentschaft ab Januar 2025 maßgeblich an scharfen Maßnahmen beteiligt. Millers Vergangenheit ist geprägt von extremen Rhetoriken, darunter die Aussage aus dem Jahr 2023, dass das Land erobert werde und massive Abschiebungen in Millionenhöhe nötig seien, um das Land vor dem Untergang zu bewahren.

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Widersprüche in der aktuellen Strategie

Diese Personalie wirft die Frage auf, wie ernst Trumps Ankündigung einer kompromissbereiteren Haltung wirklich gemeint ist. Während Trump in Interviews Zugeständnisse andeutet, setzt er auf höchster Ebene weiterhin auf die Hardliner seiner früheren Ära. Die Regierung beschleunigte Abschiebeverfahren, schränkte das Asylrecht ein und verhängte Einreiseverbote für viele Länder. Zudem scheiterte Trump im Sommer 2026 mit seiner Anordnung, die Geburtsrecht-Staatsbürgerschaft für Kinder auf amerikanischem Boden abzuschaffen, am Obersten Gericht. Diese rechtlichen Rückschläge zeigen die Grenzen seiner administrativen Macht im Migrationsbereich auf.

Rolle der ICE und öffentliche Proteste

Eine zentrale Rolle in der Umsetzung der harten Politik spielte die Migrationsbehörde ICE, deren Image stark gelitten hat. Mitarbeiter der Behörde griffen Menschen in US-Städten von der Straße auf und verfrachteten sie in Abschiebeanstalten, was das Bild einer militarisierten, außer Kontrolle geratenen Truppe prägte. Als Bilder der brutalen Einsätze und der daraus resultierenden Proteste weltweit verbreitet wurden, stieß dies auf massiven Widerstand. Die öffentliche Wahrnehmung der ICE als willkürlich handelnde Kraft trug dazu bei, dass die Stimmung gegen die aktuelle Migrationspolitik kippte. Dies erklärt teilweise den politischen Druck, den Trump nun spürt, obwohl er Miller erneut an die Spitze des Apparats stellt.