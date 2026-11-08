Trump räumt zu harte Abschiebepolitik ein, behält aber harten Kurs bei

US-Präsident Trump gibt nach Wahlniederlage zu, dass die Migrationspolitik zu streng war. Vizepräsident Vance spricht von Änderung, Stabschef Miller bestätigt aber Fortsetzung der ICE-Razzien.

US-Präsident Donald Trump hat in einem seltenen Geständnis zugegeben, dass die Migrationspolitik seiner Regierung möglicherweise zu streng ausgefallen ist. Diese Einschätzung erfolgte wenige Tage nach einer deutlichen Wahlniederlage der Republikaner bei den Kongresswahlen. Das Fernsehen CBS veröffentlichte am Sonntag einen Ausschnitt aus dem Interview, in dem der Präsident Schwierigkeiten mit der öffentlichen Wahrnehmung seiner Abschiebemaßnahmen anerkannte. Gleichzeitig bleibt ein fundamentaler Kurswechsel in der Migrationspolitik weiterhin aus.

Anerkennung der Kritik an ICE-Operationen

In dem am Sonntag veröffentlichten Interviewausschnitt, der ursprünglich für die Sendung "60 Minutes" geplant war, zeigte sich Donald Trump nachdenklich über das Vorgehen seines Apparats. Er erklärte gegenüber CBS, dass das Vorgehen seiner Regierung bei der Abschiebung von Migranten ohne gültige Aufenthaltspapiere zu hart gewesen sein könnte. Der US-Präsident betonte in seinem Statement, dass diese Politik zu streng sei, ließ aber offen, ob er beabsichtigt, diese Linie inhaltlich zu ändern. Die Aufzeichnung dieses Dialogs fand bereits am Dienstag, also nach der schweren Niederlage von Trumps Republikanern bei den US-Kongresswahlen, statt. Zuvor hatte der Sender den Clip zunächst im Onlinedienst X publiziert.

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Wählerabwanderung und politische Folgen

Die kritische Haltung der Wähler gegenüber der harten Durchsetzung der Einwanderungspolitik hat sich insbesondere in den Wahlergebnissen niedergeschlagen. Seit Monaten stand die Regierung von Donald Trump wegen ihres Vorgehens gegen Migranten in der öffentlichen Kritik. Bei den jüngsten Kongresswahlen wandten sich insbesondere viele Wähler lateinamerikanischer Abstammung von den Republikanern ab. Ein deutliches Signal senten die Ergebnisse in Texas, wo die Demokraten die Wahl zum ersten Mal seit 30 Jahren für sich entscheiden konnten. Nachwahlbefragungen im Bundesstaat zeigten, dass das Thema Einwanderung für die dortigen Latinos neben der Wirtschaftsentwicklung eine der größten Rollen bei ihrer Entscheidung spielte.

Wirtschaftliche und rechtliche Konsequenzen für Migranten

Die aktuelle Politik hat gravierende Folgen für Menschen ohne gültige Papiere in den USA, die nun akut der Gefahr der Verhaftung und der Abschiebung ausgesetzt sind. Diese Entwicklung wird durch drastisch gesteigerte Zahlen bei den Festnahmen durch die Einwanderungs- und Zollbehörde ICE belegt. Nach Berichten von US-Beamten, die auf anonyme Grundlage Auskunft gaben, wurden Beamte der ICE in den letzten Wochen vor den Zwischenwahlen angewiesen, etwa 19.000 Festnahmen pro Woche durchzuführen. Dies entspricht etwa 2.700 Festnahmen pro Tag und markiert eine deutliche Steigerung gegenüber dem früheren Tagesziel von 2.000 Festnahmen. Diese rigide Abschiebepolitik hat dazu geführt, dass weite Teile der einstigen Wählerschaft verprellt wurden.

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Spannungsfeld zwischen Trump und Vance

Während Präsident Trump im Interview vorsichtig Formulierungen wählte, gab esSignale von hoher Stelle, die auf eine Anpassung hindeuteten. Vizepräsident JD Vance hatte sich nach der Wahlniederlage offen für Änderungen bei der Durchsetzung der Einwanderungspolitik gezeigt. Seine Äußerungen schufen zunächst den Eindruck, die Partei sei bereit, die Strategie zu überdenken. Doch Donald Trump sendet aktuell deutlich andere Signale. Am Freitag ernannte er seinen bisherigen Berater Stephen Miller zum neuen Stabschef des Weißen Hauses. Miller gilt als einer der wichtigsten Köpfe hinter der Abschiebungspolitik und steht symbolisch für einen besonders harten Kurs im Umgang mit irregulärer Einwanderung.

Fortsetzung der harten Razzien ohne Wende

Trotz der wählerischen Abwanderung und der internen Kritik gibt es derzeit keine Anzeichen für eine Änderung der Linie. Berichten von US-Beamten zufolge wird davon ausgegangen, dass die Razzien und Abschiebungen in ihrer bisherigen Weise fortgesetzt werden. Die Ernennung von Stephen Miller als Stabschef des Weißen Hauses wird dabei als klares Indiz gewertet, dass die Politik der Massenfestnahmen ungebrohen weitergeht. Auch die Kampagne zur drastischen Einschränkung der legalen Einwanderungsmöglichkeiten dürfte demnach fortgesetzt werden. Laut CBS News sagten landesweit 58 Prozent der Wählerinnen und Wähler, dass Trumps Abschiebemaßnahmen zu weit gegangen seien, doch diese Mehrheit scheint den administrativen Apparat nicht zur Kurskorrektur zu zwingen.