Trump reagiert auf Waffenruhebruch durch Mullah-Regime

US-Präsident Donald Trump hat auf den Waffenruhebruch durch das Mullah-Regime reagiert. Der Iran hatte am Sonntagabend mehrere ballistische Raketen auf Israel gefeuert.

US-Präsident Donald Trump hat auf den Waffenruhebruch durch das Mullah-Regime reagiert. Der Iran hatte am Sonntagabend mehrere ballistische Raketen auf Israel gefeuert. Trump warnte den israelischen Premier Benjamin Netanjahu vor einem Vergeltungsschlag.

Der US-Präsident sagte, dass er Netanjahu anrufen werde und ihm sagen werde, dass er nicht zurückschlagen soll. Beide Seiten hätten ihren Spaß gehabt, sagte Trump. Israel habe seinen Angriff durchgeführt und der Iran seinen. Wir brauchen keinen weiteren, so Trump weiter.

Die iranischen Angriffe am Abend hätten niemanden verletzt, sagte Trump. Wenn Bibi zurückschlägt, wird es einfach so weitergehen wie in den letzten 47 Jahren oder den letzten 3000 Jahren, so Trump. Trump dürfte weiterhin darauf hoffen, ein Rahmenabkommen mit Teheran abzuschließen. Was ich dem Iran raten würde: Ihr habt eure Raketen abgefeuert, das reicht.

Kehrt an den Verhandlungstisch zurück und schließt ein Abkommen, sagte er laut dem US-Sender Fox News. Eine öffentliche Stellungnahme durch das Weiße Haus stand zunächst aus. Trump deutete laut Fox News an, dass die Verhandlungen mit dem Iran auf eine mögliche Einigung zusteuerten. Diese könnte am Montag, Dienstag oder Mittwoch kommender Woche erzielt werden, hieß es weiter.

Mit Blick auf die jüngsten israelischen Angriffe im Libanon sagte der Präsident unterdessen: Ich bin nicht erfreut darüber. Am späten Sonntagabend feuerte der Iran mehrere Raketensalven auf Israel. Laut dem israelischen Militär wurden alle Raketen der ersten Wellen abgefangen, gleichzeitig habe man weitere Raketenangriffe identifiziert. Die Luftabwehr sei im Einsatz





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