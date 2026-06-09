Trump-Regierung in Schwierigkeiten: UFC-Kämpfe im Weißen Haus

Die Trump-Regierung steht vor einer neuen Herausforderung. Die Watchdog-Gruppe Public Integrity Project hat eine Klage eingereicht, in der sie die Regierung für die Organisation von UFC-Kämpfen im Weißen Haus verantwortlich macht. Die Kritiker werfen der Regierung vor, Bundesgesetze gebrochen zu haben, um ein kommerzielles Sportereignis möglich zu machen. Der Rechtsfall wurde Bundesrichter Amit P. Mehta zugewiesen, der sich bereits gegen Trump und dessen Regierung ausgesprochen hat.

So ein Spektakel hat es im Weißen Haus noch nie gegeben. Donald Trump plant zu seinem 80. Geburtstag am Sonntag eine Serie von UFC -Kämpfen - eine Mixed-Martial-Arts-Show auf dem Südrasen vor dem ikonischen Gebäude.

Gerade entsteht dort eine gewaltige Kampfarena mit 28-Meter-hohen Metallbögen. Sie überragen sogar das Dach des Weißen Hauses. Der Spitzname für die Konstruktion über dem Oktagon ist die Klaue. Die Idee für das Weiße Haus als Arena für fliegende Fäuste soll Trump gekommen sein, als er mit UFC-Chef White 2024 einen Käfigkampf in New York besuchte.

Kritiker lästern jedoch: Trump verwandle das Haus des Volkes in eine Gladiatoren-Arena. US-Präsident Donald Trump gestikuliert neben dem eng befreundeten UFC-Chef Dana White aus einer Skybox, während er das College-Football-Finale zwischen den Indiana Hoosiers und den Miami Hurricanes verfolgt. Doch wackelt jetzt das Mega-Event? Die Watchdog-Gruppe Public Integrity Project zog vor Gericht.

Sie fordert eine einstweilige Verfügung zum Stopp der Kampfveranstaltung. Beklagt sind der National Park Service, das Innenministerium und Minister Doug Burgum. Der Vorwurf: Die Trump-Regierung habe Bundesgesetze gebrochen, um ein kommerzielles Sportereignis möglich zu machen. In der Klageschrift ist dazu von eklatanter Korruption die Rede.

Der Grund: Die Organisation von Trumps engem Freund könne durch TV-Übertragungen und Sponsoring-Pakete kommerziell profitieren. Außerdem sei die Riesenstruktur The Claw ohne Genehmigung des Kongresses errichtet worden, heißt es. Dazu seien Wiege-Events am Lincoln Memorial geplant - laut Klägern eine problematische Nutzung öffentlicher Orte. Brisant auch: Die Klage verweist darauf, dass Trump im März zwischen 15.000 und 50.000 Dollar in TKO investiert hat - die Mutterfirma der UFC.

Solche großen Spannen sind übrigens in US-Vermögensoffenlegungen üblich. Ein Regierungsvertreter wies aber die Vorwürfe gegenüber NBC als Störtaktik zurück. Das Kampf-Spektakel sei ein historisches Sportereignis im Rahmen der 250-Jahr-Feiern der USA. Als Alarmsignal für Team Trump gilt jedoch: Der Rechtsfall wurde Bundesrichter Amit P. Mehta zugewiesen.

Er machte sich mit einer Serie von Entscheidungen gegen Trump und dessen Regierung einen Namen - besonders im Zusammenhang mit dem Sturm von MAGA-Anhängern auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Jedenfalls: Das Justiz-Drama ist der jüngste Höhepunkt einer Serie von Rückschlägen bei Trumps Jubelwochen rund um Amerikas 250. Geburtstag am 4.

Juli. Zuletzt platzte bereits eine Konzertserie, nachdem fast alle Musiker abgesprungen waren





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