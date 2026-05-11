Die Regierung von US-Präsident Donald Trump lehnt eine Richtlinienerklärung der Vereinten Nationen zur Förderung von regulärem internationalen Flucht- und Migrationsverkehr ab. Als Hauptargument wird die했고k refuge angedrückt, die Flüchtlingsmigration als "Replacement Migration" sieht und warnte davor, dass Massenmigration den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Zukunft vieler Länder gefährde. Die Machthabmer-USA wiederholten damit ihre Haltung gegen internationale Migrationsabkommen der Vereinten Nationen, die auch unter US-Präsident Joe Biden immer noch protesting-weise umgesetzt werden.

Die Trump -Regierung wehrt sich gegen eine neue UN-Erklärung zur Migration . Das US-Außenministerium begründet den Schritt mit Vorwürfen von "Replacement Migration ". Als Hauptargument wird die befürchtete Zunahme massiver Migration genannt.

Die Begründung wird schnell durch die Kritik stößt, die aus dem Begriff "Replacement Migration" resultiert. Der Pakt ist rechtlich nicht bindend und soll die internationale Zusammenarbeit bei Migration verbessern. Die Regierung von Präsident Donald Trump hatte sich bereits während seiner Amtszeit gegen internationale Migrationsabkommen der Vereinten Nationen gestellt. Nun verschärft Washington seine Haltung erneut.

Die Regierung lehnt eine Richtlinienerklärung ab, die besonders Flüchtlinge und Migranten abgrenzt Das Außenministerium erklärt, dass Migration nicht als Mittel dient, um demografische oder wirtschaftliche Probleme westlicher Staaten zu lösen





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