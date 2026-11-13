Trump-Regierung verfehlt Migrationsziel trotz rekordhoher Abschiebungen

Die US-Regierung unter Trump deportierte fast 483.000 Menschen, verfehlte aber das Ziel von einer Million. Die Demokraten kritisieren die harte Linie von Stabschef Miller und Heimatschutzminister Mullin.

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat im vergangenen Fiskaljahr, das im September endete, eine Rekordzahl an Migrationen durchgeführt. Laut offiziellen Daten des Heimatschutzministeriums wurden innerhalb von 12 Monaten insgesamt 483.000 Menschen aus den Vereinigten Staaten abgeschoben. Diese drastische Zunahme der Deportationen fällt in eine Zeit politischer Neuausrichtung, die direkt auf die heftige Niederlage der Republikaner bei den wichtigen Zwischenwahlen in den USA zurückzuführen ist. Die Wählerstimmen kosteten der Partei von Donald Trump die Mehrheit im Kongress, was zu einer intensiven Debatte über politisches Versagen und die Verantwortlichkeiten für den Status quo führte.

Datenlage und offizielle Erfolgsbilanz

Die vom zuständigen Heimatschutzministerium vorgelegten Zahlen dokumentieren das Ausmaß der Migrationspolitik präzise. Demnach wurden binnen eines Jahres fast eine halbe Million Menschen in ihre Herkunftsländer zurückgebracht. Im spezifischen Zeitraum des endenden Fiskaljahres verließ insgesamt über 483.000 Menschen das Land. Besonders auffällig ist die Entwicklung im einzelnen Monat September: Allein dort nahm die Immigration and Customs Enforcement (ICE) mehr als 48.000 Personen fest und schob 44.000 ab. Die Behörde verzeichnet damit eine Zahl, die mehr als 300 Prozent über dem Durchschnitt eines Septembers unter der vorherigen Regierung von Joe Biden liegt.

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Heimatschutzminister Markwayne Mullin feierte die Ergebnisse als historischen Erfolg seiner Behörde. Er zitierte sich selbst mit den Worten, er könnte nicht stolzer auf die tapferen Männer und Frauen von ICE sein, die gerade weitere historische Rekorde gebrochen hätten. Laut seiner Aussage arbeiten die Patrioten von ICE rund um die Uhr, um Amerika wieder sicher zu machen. Mullin führte dies direkt der Führung von Präsident Donald Trump zu, der der ICE freie Hand gegeben habe, um illegale Ausländer ins Visier zu nehmen und abzuschieben, um so amerikanische Leben zu retten.

Verspielte Ziele und methodische Kritik

Trotz der deutlichen Steigerung der Zahlen verfehlte die US-Regierung ihr strategisches Ziel erheblich. Der offizielle Anspruch der Administration war es, jährlich eine Million Menschen abzuschieben. Mit den aktuellen Zahlen von 483.000 liegt die Regierung weit unter diesem angestrebten Wert. Zudem gibt es in der Fachwelt und in politischen Kreisen erhebliche Unsicherheiten darüber, inwieweit die präsentierten Daten tatsächlich verlässlich sind und die komplexe Realität der Migrationsströme vollständig abbilden.

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Menschrechtsorganisationen äußern schwere Bedenken gegen die angewandten Methoden. Es wird beklagt, dass Migranten dabei auch in Drittländer abgeschoben werden, die weder ihr Geburts- noch ihr Heimatland darstellen. Viele der Betroffenen haben keinerlei Beziehung zu den Staaten, in die sie verbracht werden, darunter auch Länder in Afrika. Zudem wird vielen Menschen die Chance verwehrt, ihren Abschiebebeschluss gerichtlich anzufechten. Diese Praxis steht im scharfen Kontrast zu den rechtsstaatlichen Ansprüchen, die von Kritikern für die USA eingefordert werden.

Personalentscheidungen und politische Konfrontation

Hinter der verschärften Politik steht die zentrale Figur Stephen Miller , der seit der ersten Präsidentschaftskampagne von Donald Trump im Jahr 2016 für den Republikaner arbeitet. Als ehemaliger Redenschreiber und Berater in Migrationsfragen ist er verantwortlich für die harten ICE-Abschieberazzien. In deren Zuge wurden zu Jahresbeginn sogar zwei US-Bürger getötet, was die Debatte weiter anheizte. Stephen Miller trat bereits in der ersten Amtszeit für Einreiseverbote für Bürger aus muslimisch geprägten Staaten wie dem Iran und dem Irak ein und gilt heute als Architektur der harten Migrationslinie.

Die Ernennung von Stephen Miller in führende Positionen markiert den Konfrontationskurs von Donald Trump zu den bei den Zwischenwahlen siegreichen Demokraten. Donald Trump warf den Demokraten im Wahlkampf vor, wieder massenhaft Migranten aus Lateinamerika ins Land lassen zu wollen. Er spricht, ebenso wie Stephen Miller , von einer Invasion. Seit seiner Wiederwahl ließ Donald Trump die Grenze zu Mexiko weiter abschotten und ordnete die Abschiebung zahlreicher Menschen in entfernte Länder an. Diese Personalentscheidung hat die Spannungen im Kongress erheblich verstärkt.

Reaktion der Opposition und parlamentarische Folgen

Die Anführer der Demokraten im Kongress reagierten scharf auf die Personalentscheidungen und die daraus resultierende Politik. Sie kündigten eine harte Gangart gegen Stephen Miller an, um dessen Maßnahmen zu blockieren. Der Fraktionschef der Demokraten im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries , bezeichnete den neuen Stabschef öffentlich als einen gefährlichen Fremdenhasser und rücksichtslosen Extremisten. Hakeem Jeffries würdigte die historische Verantwortung der Partei damit, dass Stephen Miller als Architektur der barbarischsten und unmenschlichsten Maßnahmen dieser Regierung gelte.

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Die politische Landschaft hat sich durch die Wahlen und die folgenden Personalentscheidungen fundamental verändert. Die Demokraten kündigten an, Stephen Miller auf jedem Schritt des Weges entgegentreten zu wollen. Diese Aussage unterstreicht die tiefgreifende Spaltung im US-Politischen System. Während die Regierung unter Donald Trump und Markwayne Mullin auf maximale Durchsetzungskraft setzt, sehen sich die Abgeordneten der Opposition in der Pflicht, die gerichtlichen und legislativen Gegenmaßnahmen zu verstärken, um die als unverhältnismäßig empfundene Abschiebepraxis einzudämmen.