Trump-Regierung wollte OPEC aufbrechen – einer der mächtigsten Männer griff ein!
Noch nie haben so viele große Kraftstofftanker ihre ursprüngliche Aufgabe aufgegeben. Hinter dem historischen Wechsel steckt ein Geschäft, das den weltweiten Ölhandel nachhaltig verändern könnte. 27.11.2026
Noch nie haben so viele große Kraftstofftanker ihre ursprüngliche Aufgabe aufgegeben. Hinter dem historischen Wechsel steckt ein Geschäft, das den weltweiten Ölhandel nachhaltig verändern könnte.
Donald Trumps Regierung hat offenbar versucht, zwei Gründungsmitglieder aus der OPEC herauszulösen. US-Vertreter drängten Venezuela und den Irak, einen Austritt zu erwägen. Washington soll Venezuela sogar daran gehindert haben, seinen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Laut einer exklusivenfördern lassen und neue Investitionen ermöglichen.
Fördergrenzen der OPEC könnten diese Pläne langfristig bremsen. Venezuela und der Irak gehören zu den fünf Gründungsstaaten des Kartells. Nach dem Sturz von Nicolás Maduro im Januar sprach Washington mit venezolanischen Vertretern über einen möglichen Austritt. Die USA kontrollieren seither den Zugriff auf bestimmte Staatsgelder.
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