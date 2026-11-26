Neue Pläne des Weißen Hauses sehen Entlassungen und ideologische Umorientierung der Smithsonian Institution vor. Kritik an Eingriffen in die Wissenschaftsfreiheit.

Die Trump-Regierung bereitet einen weitreichenden Umbau der Smithsonian Institution vor. Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses wurde dabei fotografiert, wie er an entsprechenden Plänen arbeitet. Das berichtet die US-Investigativplattform ProPublica, die die Bilder veröffentlicht hat. Darauf ist ein Mann im grauen Anzug zu sehen, der einen Laptop auf dem Schoß hat und Notizen in der Hand hält. Die Fotos wurden in einem U-Bahn-Waggon in Washington aufgenommen.

Dokument Enthält 25 Maßnahmen

Ein geöffnetes Word-Dokument auf dem Computer des Mannes ist mit "Der Erneuerungsplan des Smithsonian" überschrieben. Die Liste enthält insgesamt 25 Maßnahmen. Darunter fällt die Entlassung der Museumsdirektorin Anthea Hartig. Auch ein Dutzend weiterer Führungskräfte soll ersetzt werden. Die Pläne knüpfen an einen Bericht des Weißen Hauses aus Juli dieses Jahres an. In dem 162 Seiten langen Dokument wurde die Smithsonian Institution scharf kritisiert.

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Ideologische Ausrichtung Geprüft

Folgten Kongressanhörungen und ein Dekret, das die Aufstellung von Schildern vor dem Museum anordnete. Damit sollte vor der "ideologischen Vereinnahmung" gewarnt werden, die dort zu sehen sei. Finanzielle Verbindungen zu Organisationen, die die US-Regierung als "woke" ansieht, sollen überprüft werden. Betroffen ist etwa der Museumsverband American Alliance of Museums. Ein weiteres Augenmerk legt der Plan auf die Vermittlung von historischem Wissen. Lehrmaterialien für Schüler sollen demzufolge stärker auf Patriotismus ausgelegt werden.

Neue Ausstellungen und Statuen Geplant

Ein Online-Modul über Einwanderung mit dem Titel "Becoming US" soll durch Unterrichtseinheiten ersetzt werden. Diese neuen Einheiten sollen die Rolle der Gründerväter der USA hervorheben. Zudem ist eine neue Dauerausstellung mit dem Titel "Die Reichtümer unseres westlichen Zivilisationserbes" geplant. Eine weitere Ausstellung namens "Große Familien der amerikanischen Geschichte" soll hinzukommen. Ferner sieht der Plan vor, eine monumentale Statue von George Washington vor dem Museumseingang anzukündigen.

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Hintergründe Zum Politikberater

Laut ProPublica handelt es sich bei dem fotografierten Mann um einen 27-jährigen Politikberater des Domestic Policy Council. Das Gremium berät den US-Präsidenten zu Fragen der Innenpolitik. Weder das Weiße Haus noch der Mitarbeiter reagierten auf eine Anfrage des Mediums. Auch die Smithsonian Institution äußerte sich nicht zu den Vorfällen. Zur Smithsonian Institution gehören 21 Museen. Der Nationalzoo sowie weitere Bildungs- und Forschungseinrichtungen sind ebenfalls Teil des Komplexes.

Smithsonian Ist Größter Museumskomplex

Die Einrichtung gilt als größter Museumskomplex der Welt. Die 1846 gegründete Einrichtung ist formal von der US-Regierung unabhängig. Allerdings ist sie auf staatliche Gelder angewiesen. Das Smithsonian und dessen Direktor standen bereits mehrfach im Fokus von Donald Trump. Ein Vorwurf gegen die Institution lautete, sie fördere eine einseitige Darstellung von US-Geschichte zulasten Weißer. Trumps Agieren wurde vielfach als Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit kritisiert. Die bevorstehenden Veränderungen könnten die kulturelle Landschaft der USA nachhaltig prägen.