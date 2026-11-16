US-Präsident Donald Trump beginnt eine entscheidende Asienreise mit Gipfeln auf den Philippinen und in China. Im Fokus stehen Verhandlungen mit Xi Jinping und Putin sowie ein möglicher historischer Kontakt zu Kim Jong-un.

US-Präsident Donald Trump hebt am Montag mit der Air Force One zu einer intensiven Asienreise ab, die ihn zunächst zu einem ASEAN-Gipfel auf die Philippinen und anschließend zum APEC-Gipfel nach China führt. Diese diplomatische Tour bietet dem 80 Jahre alten Staatschef die Plattform, um auf der internationalen Bühne Präsenz und Stärke zu demonstrieren, während er gleichzeitig mit historischen Begegnungen aufwartet. Ein potenzieller Knalleffekt steht bereits in den Karten, da Trump vor dem Abflug Andeutungen machte, er könne in China Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un treffen.

Historische Dreierbegegnung auf dem APEC-Gipfel

Ein zentrales Element der Reise ist das für den Donnerstag geplante Dreiertreffen am Rande des asiatisch-pazifischen Wirtschaftsrats in China. Donald Trump wird sich dort mit dem chinesischen Parteichef Xi Jinping und dem russischen Kreml-Herrscher Wladimir Putin die Hände reichen. Die Zusammenkunft der drei Führungspersönlichkeiten markiert einen wichtigen Moment der Geopolitik, da sie die Beziehungen zwischen den USA, China und Russland direkt auf höchster Ebene adressiert. Die Anwesenheit von Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin in einem Raum wird als Chance gesehen, Spannungen zu reduzieren oder neue Handelsabkommen voranzutreiben.

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Mögliche Begegnung mit Kim Jong-un

Neben den Treffen mit den großen Wirtschaftsmächten könnte die Reise eine weitere Überraschung bereithalten. Donald Trump bestätigte, dass er während seines Aufenthalts in China auch mit Kim Jong-un sprechen könnte. Ein solches Treffen wäre hochkarätig und würde an die historische Begegnung von 2019 erinnern, als der US-Präsident und der nordkoreanische Führer in der entmilitarisierten Zone von Panmunjom zusammentrafen. Damals waren Donald Trump 73 und Kim Jong-un 35 Jahre alt; heute stehen die Akteure in den Achtzigern bzw. Vierzigern. Ein erneuter Dialog zwischen Donald Trump und Kim Jong-un könnte Signale senden, die über die aktuelle diplomatische Stagnation hinausgehen.

Politische Schwäche und interne Skandale

Trotz der diplomatischen Ambitionen sieht sich Donald Trump durch interne politische Rückschläge geschwächt. Nach dem Wahlerfolg der oppositionellen Demokraten bei den US-Kongresswahlen hat die politische Unterstützung im Inland gelitten. Experten wie der US-Politologe Scott Erb betonen, dass Trump durch die Zwischenwahlergebnisse definitiv in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist. Diese Schwäche wirkt sich auch auf die internationale Politik aus, da die Regierung möglicherweise nicht mehr über die gleichen Befugnisse verfügt, Militäroperationen zu beschränken oder den Geldhahn für Konflikte zu zudrehen. Die Glaubwürdigkeit des US-Präsidenten wird durch diese internen Entwicklungen beeinflusst.

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Spionage-Affäre um Jensen Huang

Ein weiterer Schatten liegt auf der Reise durch die Spionage-Affäre um den ehemaligen Nvidia-Chef Jensen Huang. Der 63 Jahre alte Tech-Magnat trat zurück, nachdem er eine Beziehung mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin zugab, die als Alice Huang identifiziert wurde. Dieses Ereignis wirft ein negatives Licht auf die chinesisch-amerikanischen Beziehungen, da Donald Trump China eigentlich wegen solcher Sicherheitsvorwürfe konfrontieren müsste. Stattdessen ist er selbst in den Skandalsumpf hineingezogen worden, da Berichte darauf hindeuten, dass er frühe Warnungen bezüglich der nationalen Sicherheit ignorierte. Diese Kontroverse kompliziert die Verhandlungen mit Xi Jinping erheblich.

Auswirkungen auf Handels- und Sicherheitspolitik

Die Reise findet in einem Umfeld statt, in dem wichtige Konflikte wie der Ukraine-Krieg und der Iran-Krieg ungelöst bleiben, was die weltpolitische Glaubwürdigkeit von Donald Trump beeinträchtigt. Obwohl der US-Präsident den Iran-Krieg mehrfach als gewonnen erklärte, bleiben die Abhängigkeiten, insbesondere bei seltenen Erden, bestehen. Donald Trump möchte seine persönliche Bindung zu Xi Jinping nutzen, um einen umfassenden Handelsdeal auszuhandeln. Doch seine politische Schwäche und die aktuellen Skandale dürften die Effektivität dieser Bemühungen einschränken. Reporter fragten bei der Abreise, ob die Affäre um Jensen Huang zur Sprache kommen wird, was auf die anhaltende Spannung in den bilateralen Beziehungen hinweist.