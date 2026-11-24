Donald Trumps Eingreifen bei Nvidia-CEO Jensen Huang löst Impeachment-Debatte aus. Vorwürfe: Bestechung durch 25 Millionen Dollar und Sicherheitsrisiken durch Spionageverbindung.

Der US-Präsident Donald Trump gerät erneut in die Schlagzeilen, weil er direkt in die Personalentscheidungen des Technologieunternehmens Nvidia eingegriffen hat. Trump gab öffentlich zu, den Verwaltungsrat des Chip-Konzerns überredet zu haben, den entlassenen Chief Executive Officer Jensen Huang wieder in sein Amt einzusetzen. Dieses Eingreifen hat schwere Vorwürfe aufgeworfen, die bis hin zu einem möglichen neuen Amtsenthebungsverfahren reichen könnten.

Trump räumt Interaktion mit Nvidia ein

Trump bestätigte gegenüber Medien, dass er persönlich den Rat der Firma beeinflusst hat, um die Rückkehr von Jensen Huang zu ermöglichen. Der 63-jährige Technologiechef war zuvor wegen schwerwiegender Vorwürfe seiner Position enthoben worden. Trumps Eingreifen wird als direkter Bruch mit der üblichen Trennung von staatlicher Macht und unternehmerischer Autonomie gewertet.

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Durch diese Maßnahme spielt Trump nach eigenen Angaben Bedenken bezüglich der nationalen Sicherheit herunter. Kritiker sehen in dieser Intervention jedoch einen klaren Verstoß gegen die Prinzipien der Guten Regierungsführung. Die Öffentlichkeit diskutiert nun intensiv darüber, ob diese private Einflussnahme das öffentliche Amt gefährdet.

Sicherheitsbedenken und Spionagevorwürfe

Der Hintergrund für Huangs ursprüngliche Entlassung waren Skandale um sexuelles Fehlverhalten und den Verdacht der Spionage. Jensen Huang hatte eine Affäre mit der Geschäftsfrau Alice Huang, die von US-Geheimdiensten verdächtigt wird, für China zu spionieren. Laut Berichten der New York Times unterhielt Alice Huang während dieser Beziehung Kontakte zum chinesischen Ministerium für Staatssicherheit, oft als die CIA Chinas bezeichnet.

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Alarmierend sind zudem Berichte, dass leistungsstarke KI-Chips von Nvidia über die frühere Firma von Alice Huang in Singapur nach China geschmuggelt wurden. Diese mögliche Weitergabe von Technologie an eine geopolitische Rivalin hat die Bedenken der US-Regierung und der Sicherheitsdienste erheblich verstärkt.

Die US-Geheimdienste hatten den Verdacht geäußert, dass Alice Huang im Auftrag Pekins agiert. Huangs Wiedereinstellung wird daher von Sicherheitsanalysten als enorm riskant eingestuft, da er nun wieder Zugang zu sensiblen Unternehmensdaten und Technologien hat.

Vorwürfe der Bestechung und Aktienmanipulation

p>Die politische Debatte verschärft sich durch die Frage, ob Trump bestochen worden sein könnte. Jensen Huang hatte zuvor 25 Millionen Dollar für ein Bauprojekt gespendet, das dem Präsidenten als Prestigeprojekt gilt. Diese finanzielle Leistung fiel zeitlich mit der Intensivierung der Beziehungen zwischen der Familie Trump und Nvidia zusammen.

Parallel dazu wird untersucht, ob der US-Präsident den Aktienkurs von Nvidia manipuliert hat. Trump soll privat Nvidia-Aktien im Wert von bis zu 62 Millionen Dollar gehalten haben. Quellen der Financial Times deuten darauf hin, dass er durch die Kurssteigerungen rund 15 Millionen Dollar verdient haben könnte.

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Diese finanzielle Dimension wirft die dringende Frage auf, ob Trump den Kurs des Unternehmens bewusst durch seine öffentlichen Äußerungen oder politischen Entscheidungen beeinflusst hat. Die Kombination aus hohen privaten Gewinnen und der Unterstützung des umstrittenen CEOs bildet den Kern der aktuellen Anklagen.

Aussichten auf ein Impeachment-Verfahren

Polemiker wie der Kommentator Watters sind der Ansicht, dass das Thema sehr schnell und hässlich werden wird. Die Demokraten haben umfassende Untersuchungen gegen Trump, seine Familie und seine Verbündeten angekündigt. Der Nvidia-Skandal dürfte dabei eine zentrale Rolle auf der Liste der zu prüfenden Punkte einnehmen.

Obwohl die Demokraten nach den Kongresswahlen im Januar 2027 die Mehrheit im Kongress übernehmen werden, ist ein erfolgreiches Impeachment-Verfahren unwahrscheinlich. Der US-Politologe Jim Melcher erklärt, dass selbst bei einer demokratischen Kontrolle des Senats die notwendigen 67 Stimmen für eine Verurteilung fehlen dürften.

Eine Zweidrittelmehrheit im Senat stellt eine fast unüberwindbare Hürde dar. Dennoch signalisieren Watters' Einschätzungen, dass immer mehr Republikaner wenig Lust haben, den unpopulären Präsidenten zu verteidigen. Eine Revolte gegen Trump ist laut seiner Analyse nicht auszuschließen, selbst wenn eine offizielle Amtsenthebung scheitern sollte.