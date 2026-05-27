Trump's Abraham Accords Demand Stirs Laughter and Silence in the Middle East

Donald Trump's request for Muslim-majority countries to recognize Israel and join the Abraham Accords has sparked laughter and silence in the Middle East. Despite the risk of alienating their own populations, several countries have declined to join, citing the potential for conflict and the need for diplomatic solutions.

Diese Forderung von Donald Trump stößt im Nahen und Mittleren Osten auf Gelächter – und eisiges Schweigen. Auf Truth Social forderte der US-Präsident mehrere Staaten mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit dazu auf, sich dem Abraham-Abkommen anzuschließen und den Staat Israel anzuerkennen.

Konkret sollen Pakistan, Ägypten, die Türkei, Katar und Saudi-Arabien "verbindlich" beitreten. Selbst für den Iran sei das trotz der jahrzehntelangen Feindschaft mit Israel möglich. Doch bisher hagelt es nur Absagen. Die Staaten könnten aus den Vermittlungsgesprächen zurückziehen, da das Risiko, ihre eigene Bevölkerung durch die Aufnahme von Beziehungen zu Israel gegen sich aufzubringen, zu hoch ist.

Warum tut Trump dann so etwas? Im September 2020 unterzeichneten Bahrains Außenminister Abdullatif Al Zayani, Israels Premierminister Benjamin Netanjahu, US-Präsident Donald Trump und der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Abdullah bin Zayed in Washington das Abraham-Abkommen. Mehrere Regierungsvertreter sehen in seiner Forderung den Versuch, republikanische Hardliner zu beschwichtigen – sie befürchten, der Präsident werde dem Iran zu viele Zugeständnisse machen.

"Es ist eine kluge Taktik, um die wütende Basis zu beruhigen", sagte ein Golf-Diplomat zu POLITICO. Als ein früherer US-Regierungsvertreter von Trumps Forderungen hörte, schickte er scherzhafte Nachrichten an arabische Regierungsvertreter, in denen er ihnen zum Beitritt gratulierte – und erhielt als Antwort lachende Emojis. Einige Länder betrachten Trumps Forderung als "vergiftete Pille". Sie schaffe "neue Bedingungen für Frieden, die weder Iran noch die betreffenden Staaten akzeptieren werden".

Ein anderer Ex-Regierungsvertreter spricht von "Ungläubigkeit und Frustration" über Trumps Vorschlag. Eine Sprecherin des Weißen Hauses hält dagegen: "Die Abraham-Abkommen haben allen beteiligten Ländern massive wirtschaftliche Vorteile gebracht (... ). Daher wäre dies eine natürliche Ergänzung zu einer Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran".

Saudi-Arabien hatte nach dem Gaza-Krieg aber erklärt, es werde keine Beziehungen zu Israel aufnehmen, bis dessen Führung nicht der Gründung eines palästinensischen Staates zustimme. Ein Regierungsvertreter sagte: "Das Königreich unterstützt alle diplomatischen Bemühungen zur Lösung von Konflikten – aber nicht militärische Lösungen". Bevölkerungsmehrheit gibt es in Pakistan große Sympathie für die Palästinenser. Pakistans Verteidigungsminister Khawaja Asif (76) stellt klar: "Ich glaube nicht, dass wir Teil solcher Abkommen sein werden"





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