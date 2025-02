Trump's Friedensplan für den Ukrainekrieg: Ein trügerisches Signal für die Märkte

Donald Trump's Gespräche mit Wladimir Putin und die Aussicht auf einen Friedensplan für den Ukrainekrieg haben zu einer Euphorie an den Aktienmärkten geführt. Doch diese Euphorie könnte trügerisch sein, da die wahren Ziele des russischen Präsidenten weitreichender sind als der aktuelle Konflikt in der Ukraine.

Donald Trump 's Gespräche mit Wladimir Putin und die Aussicht auf einen Friedensplan für den Ukrainekrieg haben zu einer Euphorie an den Aktienmärkten geführt. Der Dax erreichte ein Rekordhoch, und die Aktie des Chemiekonzerns BASF, der jahrelang enge Beziehungen nach Russland pflegte, legte kräftig zu. Marktberichte sprachen von „Hoffnung auf Kriegsende“, die die Märkte beflügelte. Doch diese Euphorie könnte trügerisch sein.

\Der Glaube, dass die aktuelle Verunsicherung beendet und der Zustand von 2021 wiederhergestellt werden kann, ist weltfremd. Russlands Staatschef und seine Sprecher haben immer wieder deutlich gemacht, dass es ihnen nicht nur um den derzeit besetzten Osten der Ukraine geht, sondern um das ganze Land. Ihr Ziel ist eine neue Sicherheitsordnung für Europa, die aus russischer Sicht die Ausdehnung des russischen Einflusses auf ein möglichst großes Gebiet bedeutet, das auch NATO-Staaten wie die drei baltischen Länder und Polen umfassen würde. Da die USA dabei sind, sich als Schutzmacht zu verabschieden, rückt dieses Ziel nun einen großen Schritt näher. \Selbst ein Waffenstillstand in der Ukraine, sollte er in den kommenden Monaten erreicht werden, wird nichts daran ändern, dass in Europa Krieg herrscht. Im Gegenteil, es wird sogar wahrscheinlicher, dass der Konflikt sich ausweitet. Putin bekäme Zeit, seine Streitkräfte zu sortieren, Waffen zu produzieren und neue Ziele festzulegen. Russland ist seit dem Ende der Sowjetunion ein Spezialist darin geworden, Konflikte zu entfachen und sie am Köcheln zu halten. Der Kreml will Länder in seiner Umgebung dauerhaft destabilisieren: Georgien, die Republik Moldau oder eben auch die Ukraine. Alles spricht dafür, dass Moskau diese Taktik fortsetzen wird, nur mit noch mehr Selbstbewusstsein und ungestört von amerikanischen Interventionen. Russland hat im Jahr 2023 nach Angaben des Stockholmer Instituts für Friedensforschung annähernd sechs Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Rüstung ausgegeben, mehr als jeder Staat der Europäischen Union. Es hat Kooperationen mit China, mit dem Iran und mit Nordkorea geschlossen, Waffen gekauft und Söldner angeheuert. Die russische Wirtschaft nährt sich von der eigenen Aufrüstung, ohne die sie längst in die Rezession gerutscht wäre. Die meisten anderen Sektoren liegen brach, haben Probleme, Arbeitskräfte zu bekommen und ächzen unter hohen Zinsen und der strammen Inflation. Währenddessen werden die Banken angehalten, Rüstungskonzerne mit günstigen, marktfernen Krediten zu versorgen. So geht kein Land vor, das sich auf den Frieden vorbereitet. Selbst wenn die Sanktionen der USA und der EU aufgeweicht würden – wozu es angesichts der andauernden Aggression keinen Anlass gibt – stellt sich die Frage, wem das nützt. Es wäre fatal, wenn man in Deutschland auf die Idee käme, wieder Gas und Öl aus Russland zu importieren und sich damit zurück in eine Abhängigkeit zu begeben, aus der sich das Land gerade unter Schmerzen befreit hat. Gefüllt würde lediglich die russische Kriegskasse, mit der der Kremlchef auf neue Raubzüge gehen könnte.





