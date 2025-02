Trump's Ukraine Peace Plan: An Overview

US President Donald Trump's peace plan for Ukraine is taking shape, with a leaked document outlining key points. The plan, which has been criticized by some Western and Ukrainian security experts, involves a ceasefire, the withdrawal of Ukrainian troops from Russian-controlled areas, and the recognition of Russian sovereignty over territories currently occupied by Russia. The plan also calls for international peacekeeping forces to be deployed outside NATO. The plan has been criticized for its unilateral nature and for potentially leaving Ukraine vulnerable to future Russian aggression.

Kurz vor der Münchener Sicherheitskonferenz schafft US-Präsident Trump Tatsachen: Sein Plan für einen Frieden in der Ukraine nimmt immer deutlichere Konturen an. Die Bündnispartner spielen darin nur eine Nebenrolle.Eineinhalb Stunden lang haben US-Präsident Donald Trump und sein russisches Gegenüber Wladimir Putin telefoniert. Es war ein Gespräch, das der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, Sergej Narischkin, später als 'tiefgründig und bedeutungsvoll' bezeichnen sollte.

Nur kurz zuvor hatte Trumps Verteidigungsminister Pete Hegseth die Nato-Partner über die Eckpfeiler der neuen US-Ukraine-Politik unterrichtet. Und bereits in der vergangenen Woche hatte das ukrainische Nachrichtenportal 'strana.today' Details eines angeblichen US-amerikanischen '100-Tage-Plans' für Frieden in der Ukraine veröffentlicht. Offiziell bestätigt wurde dieser Plan allerdings bislang nicht.Wie also stellt sich die Trump-Administration einen solchen Frieden vor? Eine Übersicht, der den Frontverlauf in der Ostukraine einfrieren soll. Der angebliche '100-Tage-Plan' sieht demnach darüber hinaus vor, dass ukrainische Truppen sich vollständig aus der russischen Region Kursk zurückziehen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll zudem dazu gezwungen werden, die russische Hoheit über das bis dahin besetzte ukrainische Gebiet anzuerkennen.Montag, 10.02.2025 | 18:59 Selenskyj selbst hat diese Forderung bislang bestritten. Zu ihr passt jedoch, dass US-Verteidigungsminister Hegseth beim Treffen der Nato-Ukraine-Kontaktgruppe erklärte, eine Rückkehr zu den ukrainischen Grenzen vor 2014, also vor Russlands Annexion der Halbinsel Krim, sei 'unrealistisch', würde 'den Krieg nur verlängern' und 'mehr Leid verursachen'. Dass es also zu einer Aufforderung der USA an die Ukraine kommen wird, an Russland verlorene Gebiete auch formal anzuerkennen, ist durchaus wahrscheinlich.Hegseth zufolge müsse ein dauerhafter Frieden 'robuste Sicherheitsgarantien enthalten, um sicherzustellen, dass der Krieg nicht wieder beginnt'. Dafür sehe er 'fähige europäische und nicht-europäische Truppen' in der Pflicht. 'Strana' zufolge sollen diese nach Eintreten eines Waffenstillstandes eine demilitarisierte Pufferzone entlang des eingefrorenen Frontverlaufes überwachen.US-amerikanische Truppen auf ukrainischem Boden sind für die Trump-Administration keine Option. Auch sei die Nato kein geeigneter Partner für die Entsendung von Friedenstruppen. Diese sollten stattdessen 'außerhalb der Allianz' organisiert werden. Wie genau das aussehen soll, dazu äußerte sich Hegseth nicht.Hegseth hält diese für 'kein realistisches Ergebnis einer Verhandlungslösung'. Im Ergebnis würde dies wohl auf eine strikte Neutralität der Ukraine hinauslaufen. Nach dem Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin am Mittwochabend, bei dem es um diese groben Linien gegangen sein dürfte, zeigte sich Putin gesprächsbereit für Friedensverhandlungen. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj, mit dem Trump danach telefonierte, erklärte, er sei verhalten optimistisch und attestierte dem US-Präsidenten ein 'echtes Interesse daran, wie wir einem Frieden näher kommen können'. Er mahnte aber auch dauerhafte Sicherheitsgarantien für sein Land an.Den geleakten Informationen der ukrainischen News-Seite 'strana' zufolge solle es rund um den 1. März zu ersten direkten Gesprächen zwischen Putin und Selenskyj kommen, außerdem will Donald Trump zeitnah auch eine Internationale Friedenskonferenz unter 'Vermittlung prominenter Nationen' aufsetzen, die Details für eine dauerhafte Friedenslösung ausarbeiten soll.Die Nato-Bündnispartner der USA wurden von Trumps Vorgehen völlig überrumpelt. Eigentlich hatten sie gehofft, auf der am Freitag beginnenden Münchener Sicherheitskonferenz Details des Friedensplanes von US-Präsident Trump zu erfahren und danach gemeinsam zu erörtern. Doch dessen Telefonat mit Wladimir Putin hatte Trump zuvor allem Anschein nach nicht mit seinen europäischen Verbündeten abgestimmt.Dort - wie auch in Kiew selbst - ist nun die Sorge groß, bei den künftigen Verhandlungen über eine dauerhafte Friedenslösung in der Ukraine an den Rand gedrückt zu werden. Die EU soll dem auf 'strana' geleakten Plan zufolge dazu aufgefordert werden, einen Großteil der Wiederaufbaukosten von fast 500 Milliarden US-Dollar aufzubringen.Wie groß das Mitspracherecht sein wird, das die Trump-Administration ihren Verbündeten einräumt, ist jedoch unklar. Europa dürfe bei den Verhandlungen hierüber 'nicht am Katzentisch sitzen', warnte etwa der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD, und seine Kabinettskollegin, die grüne Außenministerin Annalena Baerbock, warnte davor, Tatsachen 'über den Kopf der Ukraine hinweg' zu schaffen.Auch viele westliche und ukrainische Sicherheitsexperten sehen die US-Pläne kritisch, da sie ein Aufgeben zahlreicher bisheriger westlicher Positionen zugunsten Russlands bedeuten würden





