US-Präsident Donald Trump fiel während der Rede von Staatschef Xi Jinping beim APEC-Gipfel in Shenzhen ein. Das Weiße Haus bestreitet dies als Fake News.

US-Präsident Donald Trump fiel während einer Plenarsitzung des APEC-Gipfels in der chinesischen Stadt Shenzhen offensichtlich ein. Fernsehkameras zeichneten den Moment am Donnerstagmorgen auf, als sich Chinas Staatschef Xi Jinping an die Versammlung wandte. Die Bilder zeigen den 80-Jährigen mit geschlossenen Augen und dem Kinn auf der Brust ruhend.

Kameras dokumentieren Schlafmoment

Der Vorfall ereignete sich genau in dem Moment, als Xi Jinping über Themen des Freihandels und strategischer Investitionen sprach. Während sich der kanadische Premierminister Mark Carney sichtbar Notizen machte und aufmerksam der Rede folgte, schien Trump der Auseinandersetzung nicht mehr zu folgen. Die visuelle Dokumentation dieser Szene sorgte für unmittelbare internationale Aufmerksamkeit und Diskussionen über die Wachheit des amerikanischen Staatschefs bei offiziellen Terminen.

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Mehrfache Vorfälle in jüngster Zeit

Dies ist nicht das erste Mal, dass Trumps Aufmerksamkeitsschwund bei öffentlichen Auftritten bemerkt wird. Bereits Ende September fiel er während eines Pressetermins im Oval Office, an dem mehrere Minister teilnahmen, mehrfach ein. Bei dieser Gelegenheit waren seine Augen wiederholt zugefallen, während er Anweisungen aussprach. Ähnliche Szenen spielten sich wenige Wochen zuvor ab, als Trump mit Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr. zusammentraf. Das Treffen stand im Zeichen der Diskussion über die Arzneimittelpreise in den Vereinigten Staaten, doch auch hier zeigte sich eine deutliche Müdigkeit des Präsidenten.

Weiße Haus dementiert Berichte scharf

Das Umfeld von Donald Trump reagiert auf die wiederkehrenden Berichte mit harter Dementi. Sprecher Davis Ingle wies den Vorwurf, der Präsident schlafe bei wichtigen Veranstaltungen ein, Anfang September kategorisch zurück. In einer öffentlichen Erklärung betonte Ingle, Trump sei der scharfsinnigste und zugänglichste Präsident in der Geschichte der USA. Man arbeite unermüdlich an der Lösung von Problemen und der Einhaltung von Wahlversprechen. Laut dem Sprecher erfreue sich der 80-Jährige zudem nach wie vor bester Gesundheit.

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Fake News Vorwürfe gegen Medien

Auch im direkten Zusammenhang mit dem APEC-Gipfel bestritt das Weiße Haus jegliche Kritik. Steven Cheung, der Kommunikationsdirektor im Weißen Haus, reagierte direkt auf Social Media. Auf der Plattform X postete er die kurze und deutliche Meldung "Fake News". Cheung behauptete, die Darstellungen in den Medien seien falsch. Man könne auf den Aufnahmen deutlich erkennen, wie Trump sich die vor ihm liegenden Unterlagen ansah, während der chinesische Redner sprach.

Die Verteidigung des Weißen Hauses konzentrierte sich darauf, die Augenbewegungen des Präsidenten anders zu interpretieren. Cheung erklärte, die Kameraaufnahmen zeigen, dass Trumps Blick während der Rede hin und her wanderte. Dies sei als aktives Lesen und Verfolgen der Thesen zu deuten. Die Interpretation des Schlafens werde von der Opposition genutzt, um die Arbeitsfähigkeit des Präsidenten infrage zu stellen. Die Kontroverse zeigt, wie empfindlich das Thema der öffentlichen Wahrnehmung der Gesundheit von Donald Trump weiterhin ist.