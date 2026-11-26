Markt Analyse von Nigel Green über: E mini NASDAQ 100 Futures. Lesen Sie Nigel Green's Analyse auf Investing.com.

US-Präsident Donald Trump will China, die Europäische Union und zwölf weitere wichtige Handelspartner mit neuen Strafzöllen belegen. An den Finanzmärkten hat die Ankündigung erhebliche Unruhe ausgelöst.

Allerdings spricht einiges dafür, dass die angedrohten Zölle vor allem den Auftakt neuer Handelsverhandlungen markieren. Ein Blick auf die Kommunikation des Weißen Hauses zeigt, wie die US-Regierung dabei vorgeht. Für China nennen die Verantwortlichen einen Zollsatz von 20 Prozent, den sie ausdrücklich als Verhandlungsergebnis darstellen. Zugleich machen sie deutlich, dass dieser Satz je nach Verlauf der Gespräche steigen oder sinken könnte.

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Die Untersuchung, auf deren Grundlage die neuen Abgaben erhoben werden sollen, hatte für China einen Zollsatz von 40 Prozent und für Vietnam von 35 Prozent als gerechtfertigt eingestuft. Washington hat jedoch zunächst niedrigere Sätze vorgeschlagen, während die Verhandlungen weiterlaufen. Für Vietnam sind derzeit 20 Prozent vorgesehen. Kambodscha, Indonesien und Malaysia sollen jeweils mit 18 Prozent belastet werden.