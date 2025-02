Trump schockt mit Zollankündigungen - DAX steigt weiter

Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag neue Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump gut weggesteckt. Der DAX stieg dank Rückenwind von der Wall Street um 0,59 Prozent auf 21.915,30 Punkte. Im Fokus standen die Aktien von Siemens und Qiagen.

Trump will Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten mit Zöllen von 25 Prozent belegen. Details sollen Anfang dieser Woche verkündet werden. Die Zölle sollten alle Länder betreffen, sagte Trump weiter - auch die Nachbarn Kanada und Mexiko. Trump sagte außerdem, dass er 'gegenseitige Zölle' ankündigen werde. Die USA würden diese Importzölle auf Produkte erheben, wenn ein anderes Land Zölle auf US-Waren verhängen sollte. Die neuesten Maßnahmen machten zwar deutlich, dass der Handelsprotektionismus von Seiten der USA weiter vorangetrieben werde, sagte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Die deutsche Wirtschaft aber werde zumindest von den Zöllen auf Stahl nur in kleinen Teilen betroffen sein, da die Stahlproduktion Deutschlands global kaum noch eine Rolle spiele. Dementsprechend hielten sich hierzulande die Bewegungen bei den Aktien aus der Stahlbranche größtenteils in Grenzen. So verloren die Anteilsscheine der Hersteller Salzgitter und Thyssenkrupp jeweils rund ein halbes Prozent. Thyssenkrupp selbst betonte, keine großen Auswirkungen der angedrohten Zölle auf die eigenen Geschäfte zu sehen.Besonders im Fokus standen heute die Aktien von Siemens und Qiagen. Siemens kletterte im DAX mit einem Plus von 1,8 Prozent. Die Aktien des DAX-Konzerns sind dem Kurssprung von Rockwell Automation am Montagnachmittag auf ein neues Rekordhoch von 210,80 Euro gefolgt. Der Auftrieb ließ dann jedoch schnell nach und auch Rockwell kamen im vorbörslichen US-Handel nach bis zu zehn Prozent Kursplus wieder etwas zurück. Rockwell verzeichnete im ersten Geschäftsquartal zwar einen Gewinnrückgang, übertraf aber die Erwartungen. Analyst Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan sieht leichten Gegenwind gerade für europäische Diagnostikspezialisten durch Kürzungen der Forschungs-Ausgaben im US-Gesundheitssystem. Qiagen, ein Spezialist für Molekulardiagnostik, profitierte von einer positiven Berichterstattung in der Fachpresse. Die Aktie schloss mit einem Plus von 2,6 Prozent und lag damit an der Spitze des DAX. Die DAX-Aktien der Siemens-Tochter Osram, die sich auf das Geschäft mit Beleuchtungssystemen konzentriert, stiegen ebenfalls um 1,3 Prozent.





