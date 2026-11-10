Trump schrieb Biden 2021 einen warmen Brief und attackiert ihn bis heute

Ein Brief Donald Trumps an Joe Biden vom 20. Januar 2021 zeigt einen auffallend freundlichen Ton. Der öffentliche Umgang mit Biden fällt seither deutlich schärfer aus.

Donald Trump zeichnet seinen Vorgänger Joe Biden öffentlich seit Jahren als Unmenschen, doch ein Brief aus dem Januar 2021 zeigt einen ganz anderen Ton. Trump schrieb ihn an Joe Biden im Oval Office, an dem Tag, an dem Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wurde. Die Veröffentlichung dieses Briefes ist nun Teil des Buches 'Promise Me, America', das am 17. November erscheinen soll.

Der Brief umfasst zwei Seiten, geschrieben mit schwarzem Filzstift, und lag in einem Umschlag mit der Aufschrift 'An 46'. Die New York Times und weitere US-Medien haben nach eigenen Angaben eine Fotokopie des Originals eingesehen. Darin schreibt Trump, er wisse, wie sehr Biden das amerikanische Volk liebe.

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Inhalt des Briefes an Joe Biden

Trump schrieb den Brief am 20. Januar 2021 und beschwor darin die Würde des Amtes. Er verwies auf die Geschichte, die von den Wänden, Statuen und Gemälden des Oval Office spreche. Jeder Flur führe zu einem weiteren Wendepunkt in Amerikas Vergangenheit.

Biden solle sich bewusst machen, wessen Nachfolge er antrete, und Trump versicherte ihm, er bleibe sich selbst und dem amerikanischen Volk treu. Trump schrieb außerdem, Biden habe nun die Gelegenheit, seinen Platz in der Geschichte zu wählen. Am Ende wünschte er Biden und dessen Frau Jill Gottes Segen.

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Biden über den Gegensatz zwischen Brief und Realität

Biden selbst nannte den Brief damals 'sehr großzügig', behielt den Inhalt aber für sich. Erst jetzt veröffentlicht der 83-jährige Ex-Präsident, der schwer an Krebs erkrankt ist, das Schreiben. Biden beschrieb sein Erstaunen darüber, dass die Worte geklungen hätten, als stammten sie von einem alten Freund.

Der Brief entstand zu einer Zeit, in der Trump Bidens Wahlsieg mit allen Mitteln zu verhindern versucht hatte. Trump verweigerte zudem das übliche Treffen mit dem Nachfolger und blieb dessen Amtseinführung fern. Biden fasste seinen Eindruck so zusammen, es sei gewesen, als gäbe es zwei Donald Trumps.

Am 13. November 2024 empfing Biden den Wahlsieger Trump erneut im Oval Office. Laut Bidens Schilderung gegenüber The Atlantic gab sich Trump vor dem Kamin so umgänglich, dass Biden sich fragte, ob sein Besucher ihn auf den Arm nehmen wolle. Trump sagte, wenn es die Politik nicht gäbe, wären die beiden wohl gute Freunde und würden ständig zusammen golfen.

Trumps öffentliche Angriffe auf Biden

Trumps öffentliche Angriffe auf Biden fallen weit schärfer aus als seine privaten Worte. Öffentlich bezeichnet Trump Biden als korrupten Verbrecher, der Amerika fast zugrunde gerichtet habe, und als den schlimmsten, dümmsten und unfähigsten Präsidenten aller Zeiten. Zudem wirft er ihm vor, die Wirtschaft ruiniert und angeblich 25 Millionen Menschen illegal ins Land gelassen zu haben.

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US-Medien bezifferten im September, wie oft Trump Biden seit Jahresbeginn erwähnt hatte. Es waren fast 900 Nennungen, davon mindestens 210 im Zusammenhang mit der Wirtschaft und 168 bei der Einwanderung. Die Veröffentlichung des Briefes hätte nach Einschätzung der Lage eine Gelegenheit geboten, an dessen Ton anzuknüpfen.

Reaktion des Weißen Hauses auf den Brief

Das Weiße Haus reagierte auf die Veröffentlichung des Briefes mit einer Antwort von Kommunikationsdirektor Steven Cheung. Eine Abkehr vom bisherigen Ton ist daraus allerdings nicht ersichtlich. Die Gegensätze zwischen dem Brief von 2021, dem Treffen von 2024 und den öffentlichen Angriffen bleiben damit bestehen.