Die USA arbeiten an einem Friedens-Deal mit dem Iran, während Präsident Trump vor den Midterm Elections im November um seine Position kämpft. Die US-Regierung plant eine Reihe von Mega-Events, darunter das Fußball-WM-Event mit Trump-Amigo und FIFA-Präsident Gianni Infantino, den 80. Geburtstag Trumps mit einem UFC-Cagefight im Weißen Haus und die Feierlichkeiten zum 250. Jubiläum der Unabhängigkeit der USA mit rasanten Autorennen. Trump hat jedoch möglicherweise noch nie so sehr auf solche Veranstaltungen angewiesen wie jetzt.

Die USA ringen um einen Friedens-Deal mit dem Iran, während Präsident Trump kurz vor seinem 80. Geburtstag am Sonntag ein Abkommen präsentieren möchte. Die sinkenden Zustimmungswerte Trump s aufgrund des andauernden Iran-Konflikt s und der steigenden Inflation in den USA könnten seine Position schwächen, da im November die ' Midterm Elections ' stattfinden, bei denen beide Kammern des US-Kongresses neu gewählt werden.

Um dies zu verhindern, hat die US-Regierung eine Reihe von Mega-Events geplant, darunter das Fußball-WM-Event mit Trump-Amigo und FIFA-Präsident Gianni Infantino, den 80. Geburtstag Trumps mit einem UFC-Cagefight im Weißen Haus und die Feierlichkeiten zum 250. Jubiläum der Unabhängigkeit der USA mit rasanten Autorennen. Das Großprojekt im Sommer 2026 trägt den Namen 'Liberty 250' und soll möglichst wenig politische Inhalte bieten, sondern eher Party, Pathos und Patriotismus sowie viel Sport.

Trump hat jedoch möglicherweise noch nie so sehr auf solche Veranstaltungen angewiesen wie jetzt. Beim NBA-Basketball-Finalspiel der New York Knicks wurde Trump im Madison Square Garden ausgebuht, was ihn dazu veranlasste, seinen Auftritt beim ersten US-Spiel in Los Angeles abzusagen. Das zweite Spiel der USA findet ausgerechnet in der Demokraten-Hochburg Seattle statt, was die Herausforderung für Trump noch größer macht





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