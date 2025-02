Trump setzt Richard Grenell als Chef des Kennedy Centers ein

US-Präsident Donald Trump hat Richard Grenell, seinen ehemaligen US-Botschafter in Deutschland, mit der Leitung des Kennedy Centers beauftragt. Grenell soll als «Interims-Exekutivdirektor» fungieren und das Programm des Kulturzentrums neu gestalten. Der Präsident hatte die Kontrolle über das Kennedy Center übernommen, nachdem er Kritik an dem bisherigen Programm geäußert hatte, insbesondere an den gezeigten Drag-Shows. Grenell war im Dezember 2022 für andere Krisenherde wie Venezuela und Nordkorea an Trumps Seite geholt worden.

US-Präsident Donald Trump hat Richard Grenell , seinen ehemaligen US-Botschafter in Deutschland und aktuellen Sondergesandten, mit einem neuen Spezialauftrag betraut. Grenell wird als «Interims-Exekutivdirektor des Kennedy Center s» fungieren, wie Trump auf der Plattform Truth Social bekannt gab.

Trump gratulierte Grenell mit den Worten: «Ric, willkommen im Showgeschäft!» Das Kennedy Center in Washington ist eine kulturelle Institution von nationaler Bedeutung und beherbergt unter anderem das Nationale Symphonie-Orchester und die Washingtoner National-Oper. In dem prunkvollen Bau am Potomac-Fluss werden traditionell alle möglichen Genres von Theater, Tanz und Musik dargeboten, von klassischer Musik und Oper bis hin zu Jazz, Hip-Hop, elektronischer Musik und modernem Tanz.Trump hatte am Wochenende überraschend angekündigt, das Kennedy Center unter seine Kontrolle zu bringen. Er hatte beschlossen, umgehend mehrere Personen aus dem Kuratorium zu entlassen, darunter auch den Vorsitzenden. Der Republikaner kritisierte unter anderem, dass das Kennedy Center im vergangenen Jahr auch Drag-Shows gezeigt habe, die auf ein junges Publikum abgezielt hätten. Trump bekräftigte nun, dass es künftig in der Einrichtung «keine Drag-Shows oder andere anti-amerikanische Propaganda mehr geben» werde. Bei einem Auftritt im Weißen Haus sagte der 78-Jährige: «Wir haben das Kennedy Center übernommen. Uns gefiel nicht, was dort gezeigt wurde.»Grenell war eigentlich für andere Krisenherde an die Seite des Präsidenten geholt worden. «Ric wird an einigen der heißesten Brennpunkte der Welt arbeiten, darunter Venezuela und Nordkorea», hatte Trump bei der Verkündung der Personalie Mitte Dezember erklärt. Und tatsächlich war Grenell zuletzt auf einer Mission in Venezuela unterwegs - unter anderem, um dort inhaftierte Amerikaner freizubekommen. Der neue Brennpunkt ist für ihn vorerst aber: Kultur. Und die Mission lautet: Bühnenprogramm auf die Beine zu stellen, das dem US-Präsidenten genehm ist. Grenell war von 2018 bis 2020 Botschafter der USA in Deutschland. In der Rolle sah er seine Aufgabe damals darin, die Politik Trumps in Deutschland und Europa offensiv zu vertreten - auf unkonventionelle, eher undiplomatische Weise. Grenell sparte auch nicht mit Kritik an der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Im politischen Berlin machte er sich mit seiner rabiaten Art in jener Zeit wenig Freunde.





