Donald Trump sieht Venezuela als den 51. US-Bundesstaat an, was von Delcy Rodríguez mit 'niemals' abgelehnt wurde. Maduro wurde im Januar von dem US-Militär in die USA genommen und war seitdem in Trumps Augen unter US-Kontrolle. Venezuelas Wirtschaftsboom im ersten Quartal wurde bejubelt, jedoch nahm man ein duboses Publikum an, das die politischen Ereignisse in Betracht zieht...

US-Präsident Donald Trump teilte in seinem Onlinedienst Truth Social ein Foto einer Karte mit, auf der Venezuela mit der US-Flagge hinterlegt ist und der Text '51.

Bundesstaat' trägt. Er erwägt Venezuela zu einem neuen Bundesstaat zu machen, was jedoch durch den Übergangspräsidenten Venezuelas, Delcy Rodríguez, negiert wurde. Maduro wurde im Januar von dem US-Militär in die USA genommen. Vor diesem Hintergrund wurden diplomatische Beziehungen wiederhergestellt.

Venezuela führte im ersten Quartal dieses Jahres einen starken Wirtschaftsboom ein. Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern stieg um fast 23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum





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