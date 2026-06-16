Trump soll WM-Pokal überreichen: FIFA bestätigt Plan trotz Kritik

Die FIFA plant, US-Präsident Donald Trump beim WM-Finale am 19. Juli in East Rutherford den goldenen Pokal an den neuen Weltmeister übergeben zu lassen. Trotz internationaler Kritik und früherer Kontroversen hält der Weltverband an der Rolle Trumps fest.

Die FIFA hält trotz internationaler Kritik an ihrem Plan fest, US-Präsident Donald Trump die Übergabe des WM- Pokal s beim Finale der Klub-Weltmeisterschaft am 19. Juli in East Rutherford zu überlassen.

Wie Talksport berichtet, soll der Republikaner gemeinsam mit FIFA-Präsident Gianni Infantino die Siegerehrung vornehmen und den goldenen Pokal an den neuen Weltmeister überreichen. Infantino hatte bereits während des Weltwirtschaftsforums in Davos klargestellt: Niemand darf den Pokal berühren, außer den Siegern und dem US-Präsidenten, der den Pokal übergeben muss. Diese Aussage stieß weltweit auf Kritik, da Trump als polarisierende Figur gilt und seine enge Verbindung zu Infantino zunehmend hinterfragt wird.

Die Beziehung zwischen Trump und Infantino hat sich in den letzten Monaten intensiviert. Bereits im Dezember 2025 erhielt Trump bei der Auslosung der WM-Gruppen in Washington den FIFA-Friedenspreis, was international für deutliche Kritik sorgte. Menschenrechtsorganisationen und mehrere Regierungen warfen der FIFA vor, sich damit politisch zu instrumentalisieren. Auch die Entscheidung, Trump die Pokalübergabe zu überlassen, wird als weiterer Versuch gesehen, den ehemaligen und möglicherweise bald wieder amtierenden Präsidenten in den Fokus zu rücken.

Das Finale findet im MetLife Stadium in East Rutherford nahe New York City statt, einer Arena mit 82.500 Plätzen, die für dieses Ereignis ausgewählt wurde, um Trump eine möglichst große Bühne zu bieten. Die Vorgeschichte zeigt, dass Trump bereits bei anderen Sportveranstaltungen für Aufsehen gesorgt hat. Im Sommer 2025 blieb der damals 80-Jährige bei der Goldmedaillen-Vergabe an die Spieler des FC Chelsea auf dem Podest stehen, was als bewusster Bruch des Protokolls gewertet wurde.

Kritiker befürchten, dass die FIFA mit der erneuten Einbindung Trumps die Unabhängigkeit des Sports gefährdet. Während Infantino die Entscheidung als Ehre für den Fußball bezeichnet, fordern mehrere Verbände eine Überprüfung der Vergabepraxis. Die FIFA selbst hat sich bislang nicht offiziell zu den Berichten geäußert, doch Insider bestätigen, dass die Planungen für die Zeremonie bereits weit fortgeschritten sind.

Was am Ende tatsächlich geschehen wird, bleibt abzuwarten, doch die Kontroverse um die Trump-Pokalübergabe zeigt einmal mehr, wie sehr Politik und Sport heute miteinander verflochten sind





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