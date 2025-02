Trump sperrt AP-Reporter vom Weißen Haus aus

US-Präsident Donald Trump hat einen Reporter der Nachrichtenagentur AP vom Zugang zu einem Event im Weißen Haus ausgeschlossen. Grund für den Ausschluss sei die Weigerung der AP, der Wortwahl des Weißen Hauses zu folgen, das den Golf von Mexiko in „Golf von Amerika“ umbenannt hatte. Die AP sieht in dem Vorgehen eine Verletzung des ersten Verfassungszusatzes und die Korrespondenten-Vereinigung des Weißen Hauses fordert ein schnelles Korrigieren des Kurses.

Donald Trump , der US-Präsident, hat bekanntlich ein schwieriges Verhältnis zu den Medien , besonders wenn diese kritisch über ihn berichten. Dies wurde nun auch einem Reporter der Nachrichtenagentur AP deutlich. Trump hat nach Angaben der Associated Press (AP) einen Reporter der US-Nachrichtenagentur von der Berichterstattung über ein Event im Weißen Haus ausgeschlossen.

Der Ausschluss wurde auf der Weigerung der AP begründet, der Wortwahl des Weißen Hauses zu folgen, die den Golf von Mexiko in „Golf von Amerika“ umbenannt hatte. AP-Chefredakteurin Julie Pace äußerte sich in einem Statement alarmiert über die Vorgehensweise der Trump-Administration: „Es ist alarmierend, dass die Trump-Administration AP für ihren unabhängigen Journalismus bestraft. Unseren Zugang zum Oval Office auf der Grundlage von Inhalten der AP-Sprache einzuschränken, beeinträchtigt nicht nur ernstlich den Zugang der Öffentlichkeit zu unabhängigen Nachrichten, sondern verletzt schlicht den ersten Verfassungszusatz.“ Die Korrespondenten-Vereinigung des Weißen Hauses betonte in einer Stellungnahme: „Das Weiße Haus kann nicht diktieren, wie Nachrichtenmedien berichten, und es sollte auch nicht einzelne Journalisten bestrafen, weil es mit den Entscheidungen ihrer Vorgesetzten nicht einverstanden ist.“ Die Vereinigung stehe an der Seite der AP und rufe das Weiße Haus auf, seinen Kurs rasch zu korrigieren. Die AP verfügt über einen Styleguide, in dem etwa Schreibweisen, eine bestimmte Wortwahl oder der Verzicht darauf sowie Berichterstattungsprinzipien niedergelegt sind, die weltweit von Nachrichtenmedien als Vorbild herangezogen werden.Trump hat eine lange Tradition von Fehden mit Medienorganisationen und auch einzelnen Reportern. Während seiner ersten Amtszeit hatte er etwa dem CNN-Reporter im Weißen Haus, Jim Acosta, während einer Pressekonferenz das Mikrofon entziehen lassen, nachdem der Journalist mehrere kritische Nachfragen gestellt hatte.





