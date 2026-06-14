Trump, Sport und Politik: Wie die WM 2026 zur politischen Gefahr werden kann

Donald Trump nutzt Großereignisse wie die Fußball-WM 2026 und seinen 80. Geburtstag für politischen Rückenwind. Doch Experten warnen vor den Risiken des Sportswashings und den ungewissen Folgen.

Donald Trump feiert seinen 80. Geburtstag und die USA richten 2026 die Fußball-WM aus. Doch hinter den großen Feierlichkeiten und Sportevents lauern politische Risiken. Die Zustimmungswerte des Präsidenten sinken wegen des Iran-Konflikts und hoher Inflation.

Bei den anstehenden Midterm Elections im November könnte Trump seine Mehrheit im Kongress verlieren und zur lame duck werden. Um das zu verhindern, setzt die Regierung auf eine Strategie aus Party, Pathos und Patriotismus - allen voran die WM als zentrales Element. Unter dem Projektnamen Liberty 250 sollen politische Inhalte vermieden und stattdessen Sport und nationale Feierlichkeiten im Vordergrund stehen. Die WM wird so zum Instrument des Sportswashings, mit dem Trump von innenpolitischen Problemen ablenken will.

Der Politologe Jules Boykoff warnt: Je tiefer die Umfragewerte fallen, desto stärker klammere sich Trump an den Sport als Rettungsleine. Doch die große Bühne birgt auch Gefahren, wie jüngste Buhrufe zeigen. Die WM 2026 droht zu einer chaotischen Angelegenheit zu werden, bei der Trump den Sport für seinen politischen Vorteil nutzen will, aber mit ungewissem Ausgang





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