Trump steht unter Druck: Republikaner fordern Kurskorrektur nach Kongressverlust

Nach dem Verlust der Mehrheiten im Kongress fordern innenpolitische Kritiker und strategische Berater von Donald Trump eine sofortige Kehrtwende in der Politik. Die Spannungen im Weißen Haus steigen.

Donald Trump gerät am Mittwoch unter erheblichen Druck von innerhalb seiner eigenen politischen Basis. Verbündete und erfahrene Strategen der Republikanischen Partei drängen den US-Präsidenten dringend dazu, seine bisherige politische Ausrichtung zu ändern. Dieser innere Widerstand hat sich direkt nach dem historisches Wahlergebnis manifestiert, bei dem die Demokratische Partei die Kontrolle über den Kongress zurückerobert hat. Zudem haben die Republikaner wichtige Nachwahlen verloren, bei denen Kandidaten unterstützt wurden, die eng mit der Trump-Administration verbunden waren.

Forderungen nach Umbau und Beendigung umstrittener Maßnahmen

Die internen Forderungen sind deutlich und beziehen sich auf konkrete politische und personelle Konsequenzen. Die Kritiker verlangen einen umfassenden personellen Umbau im Weißen Haus, um die Führungseffizienz wiederherzustellen. Zudem soll mehr Disziplin innerhalb der Partei und der Regierung einkehren. Ein zentraler Punkt der Kritik betrifft die fortgesetzte Unterstützung umstrittener Maßnahmen wie den Krieg gegen den Iran sowie die Einführung neuer Zölle. Der erfahrene republikanische Stratege John Feehery hat das jüngste Wahlergebnis scharf als riesige Katastrophe für Trump bezeichnet. Er betonte, dass der Präsident nun sein Haus aufräumen müsse, um die eigene Position zu stabilisieren.

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John Feehery warnte eindringlich davor, dass Donald Trump ab diesem Zeitpunkt mit jedem weiteren Tag an politischer Durchsetzungskraft verlieren wird. Er beschreibt den Präsidenten dabei zunehmend als lahme Ente, die nicht mehr effektiv regieren kann. Ein anderer Politikberater der Republikaner ging noch weiter und warnte, die Partei werde bei der nächsten Wahl ein erneutes Debakel erleben. Dies gelte vor allem, wenn Trump nicht umgehend seine thematischen Schwerpunkte ändert und sich von den aktuellen Kontroversen distanziert. Diese Warnungen stammen von Insiderkreisen, die langjährige Erfahrung in Kampagnenstrategien besitzen.

Wählerunmut und internen Konflikte im Weißen Haus

Die Bedenken innerhalb der Republikanischen Partei beschränken sich nicht nur auf militärische oder handelspolitische Konflikte. Fokusgruppen, die für umkämpfte Senatsrennen in Bundesstaaten wie Michigan und Iowa durchgeführt wurden, zeigen ein anderes Bild. Ein Parteiberater berichtete, dass sich die Teilnehmer dort zunehmend besorgt zeigten. Immer mehr Republikaner und unabhängige Wähler hätten sich gegen den Fokus des Präsidenten auf den Ballsaal des Weißen Hauses ausgesprochen. Zudem regt sich Unmut über die Renovierungsarbeiten in Washington, die als verschwendete Prioritäten wahrgenommen werden.

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Die Kritik an der Außenwirkung des Präsidenten ist im Innersten der Regierung angekommen. Ein hochrangiger Regierungsvertreter, der darauf bestanden hat, anonym zu bleiben, beschrieb die Moral im Weißen Haus als so schlecht wie nur möglich. Der Insider sagte aus, dass es sich absolut beschissen anfühlt, sich gerade an diesem Ort aufzuhalten. Diese Stimmung steht im krassen Gegensatz zu der öffentlichen Darstellung durch die Administration. Das Weiße House veröffentlichte über soziale Medien ein Foto von Donald Trump mit der Botschaft, dass er immer noch der Präsident der Vereinigten Staaten sei, doch dies wirkt in der aktuellen internen Lage kaum tröstlich.

Politische Machtdynamik und rechtliche Konsequenzen ab Januar

Donald Trump zeigte sich gegenüber den massiven Warnungen weitgehend unbeeindruckt. Er gab am späten Dienstagabend dem Sender Fox News zu verstehen, dass er das Wahlergebnis nicht als persönlichen Rückschlag oder Schlag gegen ihn sieht. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der Wahl am Mittwoch unterbrach der Präsident Fragen von Reportern über eine mögliche Amtsenthebung durch die Demokraten konsequent. Stattdessen betonte er vehement seine umstrittenen Renovierungsprojekte im Weißen Haus. Er lud die Presse ein, sich Kronleuchter und Marmorböden vorzustellen und versicherte, dass dies gut werden werde.

Die politische Realität ändert sich jedoch fundamental, sobald die Demokraten am 3. Januar die Kontrolle über die Kongresskammer mit mindestens 54 Sitzen übernehmen. In diesem wichtigen Punkt verliert Trump definitiv seine Macht, insbesondere im Bereich der Justiz. Er wird die Möglichkeit verlieren, seine Wunschkandidaten für Richterposten problemlos durchzusetzen. Dies gilt insbesondere für künftig frei werdende Posten am Obersten Gerichtshof, dem Supreme Court. In den USA werden die Kandidaten zwar vom Präsidenten nominiert, müssen ihre Ämter aber dann durch den Senat bestätigt werden.

Die Republikaner hatten sich auf diesen möglichen Machtwechsel vorbereitet und versuchen nun, in der kurzen Übergangsphase bis zum Jahresende so viele Richter wie möglich zu bestätigen. Der scheidende Vorsitzende des Justizausschusses, Chuck Grassley, setzte gegen den Widerstand der Demokraten zusätzliche Anhörungen an. Damit könnte das Senatsplenum noch vor Weihnachten bis zu 22 ausstehende Personalien billigen. Ein Vertreter des Präsidialamts teilte mit, man gehe davon aus, dass alle verbleibenden Anwärter in diesem Jahr noch bestätigt würden. Ab Januar dürften die Ernennungen jedoch ins Stocken geraten, was die legislative Machtbalance deutlich verschiebt.