Trump stellt Abkommen mit dem Iran in Aussicht, US-Streitkräfte greifen Ziele im Land an

US-Präsident Donald Trump hat ein Abkommen mit dem Iran in Aussicht gestellt. Gleichzeitig greifen die US-Streitkräfte wieder Ziele im Land an.

US-Präsident Donald Trump hat ein Abkommen mit dem Iran in Aussicht gestellt. Gleichzeitig greifen die US-Streitkräfte wieder Ziele im Land an. Es handelt sich um Angriffe zur Selbstverteidigung, wie das US-Zentralkommando mitgeteilt hat.

Dabei seien unter anderem Raketenabschussanlagen sowie iranische Boote beim Versuch, Minen zu verlegen, getroffen worden. Trump hat angekündigt, dass das Abkommen weitgehend ausgehandelt sei, aber noch unter dem Vorbehalt einer endgültigen Fertigstellung durch die USA, des Irans und anderer Länder stehe. Der Iran strebt nach Angaben des Außenministeriums gemeinsam mit dem Oman einen Mechanismus an, um die Sicherheit in der Straße von Hormus zu gewährleisten.

In Abstimmung mit internationalen Fachgremien und anderen Anrainerstaaten sei die Regierung in Teheran bereit, Protokolle für einen sicheren Schiffsverkehr zu entwickeln. Der Iran und die USA setzen nach Angaben des iranischen Außenministeriums ihren Austausch von Botschaften fort. Grundlage sei ein 14-Punkte-Vorschlag Teherans, teilt das Ministerium iranischen Medien zufolge mit.

Zudem verlange der Iran eine Einstellung aller Kämpfe, unter anderem im Libanon, sowie die Freigabe iranischer Vermögenswerte. Die Regierung in Teheran setze ernsthaft auf Verhandlungen, hege aber weiterhin große Zweifel an den USA





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