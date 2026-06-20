Trump stellt neue Air Force One vor: Luxuriöses Geschenk aus Katar

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag die neue Air Force One präsentiert, eine Boeing 747-8, die als Geschenk aus Katar gilt. Die Maschine ist luxuriöser und leistungsfähiger als je zuvor, wirft jedoch ethische Fragen auf.

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag sein neues Präsidentenflugzeug Air Force One vorgestellt. Die Boeing 747-8, die als Geschenk des Golfstaats Katar gilt, wurde auf der Joint Base Andrews nahe Washington präsentiert.

Trump bezeichnete die Maschine als das luxuriöseste Flugzeug der Welt und hob die hohe Qualität der verwendeten Materialien und Triebwerke hervor. Die neue Air Force One sei schneller und leistungsfähiger als alle Vorgängermodelle. Die Maschine wurde im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums umfassend modernisiert und mit fortschrittlicher Sicherheits- und Kommunikationstechnik ausgestattet. Das neue Flugzeug unterscheidet sich optisch deutlich von der blau-weißen Vorgängermaschine: Es hat einen marineblauen Rumpf, einen roten Streifen und eine weiße Oberseite.

Sobald der Präsident die Maschine nutzt, erhält sie das Rufzeichen Air Force One. Die Innenausstattung soll dem luxuriösen Design ähneln, das die katarische Emirfamilie vor über einem Jahrzehnt für ihre Privatflotte in Auftrag gegeben hatte. Der Wert der Boeing 747-8 wurde bei der Übergabe auf rund 400 Millionen Dollar geschätzt. Nach den Umbauten könnte der Gesamtwert laut US-Medien bis zu einer Milliarde Dollar betragen.

Trump kündigte an, dass die neue Air Force One voraussichtlich am 4. Juli während der Feierlichkeiten zum 250. Unabhängigkeitstag der USA überfliegen werde. Er selbst wolle den Jet erstmals Anfang Juli zum NATO-Gipfel in Ankara nutzen.

Das Geschenk Katars wirft jedoch ethische und verfassungsrechtliche Fragen auf. Die US-Verfassung verbietet Regierungsvertretern die Annahme von Geschenken ausländischer Staaten ohne Zustimmung des Kongresses. Vertreter der Demokratischen Partei kritisierten die Übergabe als Bestechung und ausländische Einflussnahme. Um diesen Vorwurf zu entkräften, ging die Spende offiziell an das Verteidigungsministerium.

Trump selbst hatte erklärt, es wäre dumm, das kostenlose und sehr teure Geschenk nicht anzunehmen, da es dem Staat viel Geld für die Ersetzung der veralteten Präsidentenflugzeuge spare. Die Air Force bestätigte, dass der Jet in den Bereichen Sicherheit, Kommunikation, Logistik und Technik aufgerüstet wurde. Konkrete Bilder des Innenraums wurden bisher nicht veröffentlicht. Die Maschine ersetzt die seit den 1990er Jahren genutzten Präsidentenflugzeuge, von denen das Weiße Haus am Donnerstag Abschied genommen hatte.

Die neue Air Force One ist ein Symbol für Trumps Bemühungen, die Präsidentenflotte zu modernisieren, aber auch ein Politikum, das die Beziehungen zwischen den USA und Katar sowie die Transparenz in der Regierung betrifft





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