US-Präsident Donald Trump traf Kirill Dmitrijew, nicht aber ukrainische Vertreter. Präsident Selenskyj fordert sofortige Lieferung von Patriot-Raketen und globale Unterstützung gegen Russland.

US-Präsident Donald Trump bestätigte am Donnerstag, dass er den russischen Sondergesandten Kirill Dmitrijew im Weißen Haus empfangen hat. Trotz der Anwesenheit von Vertretern der Ukraine am Präsidentensitz betonte Trump explizit, dass er diese nicht zu Gesprächen getroffen habe. Dmitrijew sprach im Namen von Präsident Wladimir Putin und dankte Melania Trump für ihre humanitäre Vermittlungsrolle bei der Waffenruhe in Oleschky.

Die Veranstaltung im Weißen Haus diente offiziell der Ehrung von First Lady Melania Trump. Sie wurde für ihre Rolle bei der Aushandlung einer Feuerpause in der russisch besetzten Stadt Oleschky gefeiert. Die Waffenruhe galt vergangene Woche von Dienstag bis Sonntagabend und wurde sowohl von Kiew als auch von Moskau bewertet. Für Kirill Dmitrijew war dies ein seltener öffentlicher Auftritt im Weißen Haus, da sein letzter Besuch im April 2025 abseits der Öffentlichkeit stattfand.

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Ukraine fordert Bündelung der Unterstützung

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einem Interview mit dem ukrainischen Fernsehsender TSN eine rasche Anpassung an die neuen politischen Machtverhältnisse in den USA gefordert. Er betonte, dass die Ukraine die parteiübergreifende Unterstützung bündeln muss, um den Krieg effektiv zu führen. Dabei sei die Versorgung mit Raketen für das US-Luftabwehrsystem Patriot von oberster Priorität für die nationale Verteidigung.

Das US-Außenministerium hatte in der vergangenen Woche den Verkauf von 500 Patriot-Raketen genehmigt. Die Lieferung dieser Waffensysteme wird jedoch erst für Anfang der 2030er Jahre erwartet. Diese zeitliche Verzögerung steht im Kontrast zu den akuten Verteidigungsbedürfnissen der Ukraine, die auf eine schnelle Bereitstellung dieser Systeme angewiesen ist, um Luftangriffe abzuwehren.

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Diplomatie in Spanien und Europa

Wolodymyr Selenskyj nutzte seine Präsenz in Spanien für intensive diplomatische Bemühungen. Er wurde vom spanischen Regierungschef Pedro Sánchez und von König Felipe VI. empfangen. Am Rande des 30. Iberoamerika-Gipfeltreffens in Madrid traf Selenskyj zudem mehrere Staats- und Regierungschefs aus Lateinamerika, um für die Sache der Ukraine zu werben.

Der ukrainische Präsident dankte Sánchez für die Einladung und die Unterstützung. Er forderte die lateinamerikanischen Anwesenden auf, in ihren Heimatländern öffentlich über den russischen Angriffskrieg zu berichten. "Sorgen Sie dafür, dass die Welt von diesen Verbrechen erfährt", zitierte ihn der spanische TV-Sender RTVE. Pedro Sánchez warnte davor, dass die Unterstützung für die Ukraine nicht allein von europäischen Ländern getragen werden dürfe, da dies sonst das Recht des Stärkeren legitimiere.

Neue Dynamik nach US-Wahlen erwartet

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha rechnet nach den Zwischenwahlen in den USA mit einer neuen Dynamik in der Unterstützung seines Landes. Auf einer Pressekonferenz in Bukarest erklärte er, dass neue Schritte zur Hilfe notwendig seien. Sybiha betonte, dass es ohne die USA nicht möglich sei, den Krieg zu beenden, gleichzeitig jedoch eine neue, stärkere Rolle für Europa erforderlich werde.

Während der Kontakt zwischen Donald Trump und den ukrainischen Vertretern im Weißen Haus ausblieb, bat der ukrainische Parlamentsabgeordnete David Arachamija Melania Trump um weitere Bemühungen zur Deeskalation. Arachamija äußerte sich bei der Veranstaltung mit russischen und ukrainischen Vertretern in Washington zu diesem Thema. Es handelte sich um das erste Mal, dass Vertreter Russlands und der Ukraine im Weißen Haus persönlich zusammentrafen, was laut US-Medien eine Premiere darstellt.

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Geopolitische Signale und interne Ermittlungen

Parallel zu den diplomatischen Entwicklungen im Westen fanden Gespräche im Kremlin statt. Der russische Präsident Wladimir Putin empfing den Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, Mohsen Resai. An dem Treffen nahmen auch Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow und der Chef des russischen Militärgeheimdienstes Igor Kostjukow teil, wobei der Kreml zunächst keine Details bekannt gab.

In der Ukraine laufen derweil großangelegte Ermittlungen wegen Callcenterbetrugs. Korruptionsermittler verdächtigen ranghohe Polizisten und einen Geheimdienstler der Annahme von Schmiergeldern. Diese internen Säuberungen finden vor dem Hintergrund der komplexen geopolitischen Lage und der Abhängigkeit von westlicher Hilfe statt, wobei die USA eine zentrale, aber umstrittene Rolle einnehmen.