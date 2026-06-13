Trump treibt Iran-Abkommen voran: Israel zeigt sich besorgt

Der ehemalige israelische Generalkonsul Yaki Dayan warnt vor einem Richtungswechsel Trumps. Während internationale Akteure wie Starmer auf nachhaltigen Frieden pochen, nähern sich USA und Iran einem Rahmenabkommen an. Die Minenräumung in der Straße von Hormus und iranische Urananlagen bleiben Streitpunkte.

Der ehemalige israelische Generalkonsul in Los Angeles, Yaki Dayan, hat die verstärkten Bemühungen von US-Präsident Donald Trump um ein Abkommen mit dem Iran als strategischen Kurswechsel Washingtons bewertet, der in Israel erhebliche Besorgnis auslöse.

In einem Interview mit dem israelischen Radiosender 103FM erklärte Dayan, Trump sei in eine neue Phase eingetreten, die sich auf Weltfrieden, den Frieden mit dem Iran und die Erweiterung der Abraham-Abkommen konzentriere. Er werde durch Zeichen und Wunder beweisen wollen, dass er ein Präsident des Friedens sei. Die Einzelheiten des sich abzeichnenden Abkommens mit Teheran bewertete Dayan als wenig ermutigend.

Der britische Premierminister Keir Starmer betonte in einem Telefonat mit Trump, dass jedes Abkommen mit dem Iran einen dauerhaften und nachhaltigen Frieden gewährleisten solle. Starmers Büro teilte mit, der Premier habe bekräftigt, dass Großbritannien bereit sei, die Umsetzung eines Friedensabkommens zu unterstützen und mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um dessen Erfolg zu sichern. Beide Staatschefs seien sich einig, dass die Freiheit der Schifffahrt wiederhergestellt werden müsse. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter bezeichnete das sich abzeichnende Abkommen als sehr gut.

Die USA würden sich an der Minenräumung in der Straße von Hormus beteiligen, sobald die Vereinbarung besiegelt sei. Trump wolle beim G7-Gipfel über das weitere Vorgehen beraten, wobei auch eine Beteiligung weiterer Länder an der Minenräumung im Gespräch sei. Der iranische Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei sah die Möglichkeit einer ersten Übereinkunft in den kommenden Tagen.

Wir waren noch nie so nah an einer Einigung, und es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die Absichtserklärung in den kommenden Tagen finalisiert wird, sagte Baghaei laut der Nachrichtenagentur Irna. Der Iran wolle für Dienstleistungen in der Straße von Hormus künftig Gebühren erheben und forderte ein Ende der ausländischen Militärpräsenz in der Region. Die Freigabe eingefrorener iranischer Gelder sei fester Bestandteil eines geplanten Abkommens.

Unterdessen berichtete CNN, der Iran habe sein unterirdisches Uranlager bei Isfahan abgeriegelt, aus Angst vor einem Einsatz von US-Spezialkräften. Pakistan als Vermittler zeigte sich optimistisch: Noch nie sei der Frieden so nah gewesen.

Allerdings stünden zentrale Punkte noch im Streit. Die iranische Regierung dementierte eine Unterzeichnung an diesem Wochenende, erwarte sie aber in den kommenden Tagen. Ein Tanker vor Oman wurde von einem Geschoss getroffen, die Besatzung blieb unverletzt. Die Hisbollah kämpft weiter an der Seite des Iran gegen Israel





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