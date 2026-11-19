US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping haben in China ihre Gespräche aufgenommen. Vorab sprach Trump 40 Minuten mit Putin. Beide Mächte sind sich einig, dass Iran keine Atomwaffen besitzen darf.

US-Präsident Donald Trump und China s Staatschef Xi Jinping haben am Freitag in China ihre strategischen Gespräche aufgenommen. Diese Begegnung auf höchster Ebene markiert einen wichtigen Moment in den bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Supermächten. Die Gespräche finden unter hoher medialer Aufmerksamkeit statt, da sowohl die regionale Stabilität in Asien als auch globale Sicherheitsthemen auf der Tagesordnung stehen.

Präambel: Telefonat mit Putin vor Gipfeltreffen

Bevor das persönliche Treffen zwischen Trump und Xi begann, führte der US-Präsident ein intensives Vier-Augen-Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dieses Telefonat dauerte exakt 40 Minuten und diente der Klärung strategischer Positionen vor der wichtigen Begegnung in China. Das direkte Gespräch zwischen den beiden Staatsoberhäuptern der USA und Russlands zeigt den hohen diplomatischen Anspruch, der mit dem China-Gipfel verbunden ist. Es sollen Fragen der internationalen Sicherheit und der Geopolitik behandelt worden sein.

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Kernpunkt: Einvernehmliche Position zu Irans Atomprogramm

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Vorbereitungen und des eigentlichen Treffens ist die klare Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und China auf die Nichtverbreitung von Atomwaffen im Iran. Beide Regierungen haben bestätigt, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen darf. Diese gemeinsame Linie unterstreicht den Willen der beiden führenden Wirtschaftsmächte, den globalen Non-Proliferationsregime zu stärken und regionale Instabilität zu verhindern. Die Übereinstimmung in dieser fundamentalen sicherheitspolitischen Frage ist ein deutliches Signal an die internationale Gemeinschaft.

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Strategische Ausrichtung der US-China-Beziehungen

Die Gespräche in China konzentrieren sich auf die langfristige Gestaltung der Beziehungen zwischen den beiden Mächten. Der Austausch zwischen Trump und Xi zielt darauf ab, Missverständnisse abzubauen und Kooperationsmöglichkeiten in Bereichen zu identifizieren, die gemeinsame Interessen berühren. Die Präsenz beider Führungspersönlichkeiten vor Ort unterstreicht die Priorität, die Washington und Peking dieser diplomatischen Interaktion beimessen. Es geht nicht nur um symbolische Politik, sondern um konkrete Abstimmungen in der Weltpolitik.

Auswirkungen und weitere diplomatische Schritte

Die erzielte Übereinstimmung bezüglich des Irans öffnet neue Wege für koordiniertes diplomatisches Handeln. Sowohl die USA als auch China haben damit den Weg für weitere Maßnahmen frei gemacht, die darauf abzielen, die Sicherheit im Nahen Osten zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit in dieser Sache könnte Vorbildcharakter für andere globale Konflikte haben. Beobachter erwarten, dass die aus den Gesprächen resultierenden Absichtserklärungen in den kommenden Tagen konkretisiert werden.