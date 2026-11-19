Präsident Trump und Staatschef Xi beginnen ihren Gipfel in China. Zuvor sprach Trump 40 Minuten mit Putin. Beide Staaten einigen sich auf eine kernwaffenfreie Zone im Iran.

Der US-Präsident Donald Trump hat am Montag in Peking das lange erwartete Gipfeltreffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping offiziell eröffnet. Dieses hochkarätige diplomatische Ereignis markiert einen entscheidenden Wendepunkt in den zwischenstaatlichen Beziehungen der beiden Großmächte und steht im Zeichen globaler strategischer Neujustierungen. Die Gespräche fanden unter höchster Geheimhaltung statt, wobei beide Seiten bereits vor der Ankunft in China intensive Vorab-Konsultationen durchgeführt hatten.

Vorgespräche mit Putin und strategische Einigung

Bevor das eigentliche Gipfeltreffen zwischen den USA und China begann, führte Donald Trump zuvor ein intensives Vier-Augen-Gespräch mit dem russischen Präsidenten Vladimir Putin, das exakt 40 Minuten dauerte. Dieses vorherige Gespräch diente dazu, die Positionen der europäischen und eurasischen Mächte abzustimmen, bevor die westliche Führung mit der asiatischen Konterpartei verhandelte. Die US-Führung nutzte diese Zeit, um sicherzustellen, dass keine überraschenden diplomatischen Brüche während der Hauptverhandlungen in Peking auftreten würden. Die 40-minütige Sitzung mit dem russischen Staatschef war ein klarer Indikator für die komplexe Dreiecksbeziehung, in der sich die derzeitige US-Außenpolitik bewegt.

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Gemeinsame Linie zur Nichtverbreitung von Atomwaffen

Ein zentrales Ergebnis der diplomatischen Manöver war die klare und unmissverständliche Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China auf die Nichtverbreitung von Atomwaffen im Nahen Osten. Beide Mächte erklärten übereinstimmend, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen darf. Diese gemeinsame Position stellt eine historische Annäherung dar, da die USA und China in der Vergangenheit oft gegensätzliche Ansichten in Bezug auf die iranische Kernenergiepolitik vertraten. Die Vereinbarung zielt darauf ab, die regionale Stabilität zu gewährleisten und eine Rüstungsspirale im Nahen Osten zu verhindern. Die Tatsache, dass beide Supermächte hier gemeinsame Linie ziehen, unterstreicht die Dringlichkeit, die beide Seiten der Bedrohung durch eine nuklear bewaffnete iranische Regierung beimessen.

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Diplomatische Mechanismen und konkrete Vereinbarungen

Der diplomatische Prozess, der zu dieser Einigung führte, basierte auf langjährigen Verhandlungen über Sanktionsregime und Inspectionsrechte. Donald Trump und Xi Jinping betonten in ihren gemeinsamen Statements die Notwendigkeit rigoroser Kontrollmechanismen, um jegliche Umgehungsversuche des Iran zu unterbinden. Die USA und China haben vereinbart, die wirtschaftlichen Sanktionen gegen Teheran aufrechtzuerhalten, sollte die Internationale Atomenergie-Agentur (IAEA) Verstöße feststellen. Diese Strategie soll den Iran dazu zwingen, sein Programm vollständig transparent zu gestalten und auf den Ausbau waffenfähigen Materials zu verzichten. Die Einigung ist Teil eines breiteren Pakets, das auch Handelsfragen und regionale Sicherheitsfragen im Indopazifik berührt.

Auswirkungen auf die globale Sicherheitsarchitektur

Die Entwicklungen haben unmittelbare Auswirkungen auf die globale Sicherheitsarchitektur und die Machtbalance im asiatischen Raum. Für den Iran bedeutet die gemeinsame Front von Washington und Peking eine massive diplomatische Isolation und erhöhten Druck, seine politischen Entscheidungen zu überdenken. Für die Region destabilisieren die Pläne Teherans weiterhin die Nachbarn, doch die Koalition der beiden Großmächte bietet eine neue Form der Abschreckung. Analysten weisen darauf hin, dass die Einigung zwischen Trump und Xi auch Signalwirkung für andere Staaten hat, die über nukleare Fähigkeiten nachdenken. Die klare Absage an eine iranische Atommacht stärkt die Glaubwürdigkeit der nichtverbreitungsrechtlichen Normen weltweit. Die USA und China zeigen damit, dass sie trotz geopolitischer Rivalitäten in Kernfragen kooperieren können, wenn gemeinsame Sicherheitsinteressen dies erfordern. Die nächsten Schritte sehen zusätzliche Überprüfungen der iranischen Infrastruktur vor, wobei beide Regierungen ihre Geheimdienste enger zusammenarbeiten werden, um die Einhaltung der neuen Abkommen zu gewährleisten.