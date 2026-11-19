Präsident Trump trifft in China zu Machtkonsultationen mit Xi Jinping. Vorheriges Telefongespräch mit Putin. USA und China schließen Iran-Abkommen.

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag in China sein vielbeobachtetes Gipfeltreffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping eingeleitet. Diese entscheidende Begegnung steht im Zeichen der Neujustierung der globalen geopolitischen Order und der Bewältigung drängender internationaler Krisenherde. Die beiden Staatsoberhäupter diskutierten bilaterale Handelsfragen sowie Sicherheitsinteressen im Indopazifik, um die komplexen Beziehungen zwischen den beiden wirtschaftlichen Riesen zu stabilisieren.

Geheimgespräch mit Putin vor Gipfel

Bevor die direkten Konsultationen mit Xi Jinping begannen, führte Donald Trump ein intensives, vierzigminütiges Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dieses private Gespräch unter vier Augen diente dazu, aktuelle Spannungen in Osteuropa zu besprechen und direkte Kommunikationskanäle zu stärken. Die Länge und der private Charakter dieses Austausks unterstreichen die hohe Priorität, die das Weiße Haus der russischen Bedrohungslage beißt.

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Einheitliche Haltung zu Iran

In einem signifikanten Durchbruch der diplomatischen Bemühungen haben die Vereinigten Staaten und China eine gemeinsame Erklärung abgegeben, die eine strikte Position gegen die atomare Aufrüstung des Irans festlegt. Beide Supermächte sind sich nun einig, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen darf. Diese Einigung markiert eine seltene diplomatische Annäherung zwischen Washington und Peking im Kontext der Nichtverbreitungsregime.

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Strategische Implikationen für den Nahen Osten

Die gemeinsame Erklärung der USA und Chinas zielt darauf ab, die regionale Stabilität im Nahen Osten durch klare Warnsignale an Teheran zu gewährleisten. Durch diese koordinierte Front wollen die Mächte Druck auf die iranische Führung ausüben, um deren nukleares Programm einzudämmen. Analysten sehen darin einen Versuch, die Hegemonie der USA in der Region mit chinesischer diplomatischer Unterstützung zu verknüpfen.

Ausblick auf weitere Verhandlungen

Die Gespräche in China sind Teil einer breiteren Strategie, um multilaterale Abkommen zu festigen und Sanktionen effektiv durchzusetzen. Beide Seiten haben signalisiert, dass sie weitere technische Meetings abhalten werden, um die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen zu überwachen. Die Ergebnisse dieser Konsultationen werden maßgeblich die globale Sicherheitsarchitektur in den kommenden Monaten beeinflussen.