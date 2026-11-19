US-Präsident Trump trifft in China auf Staatschef Xi und Putin. Washington und Peking sind sich einig, dass Iran keine Atomwaffen besitzen darf.

US-Präsident Donald Trump hat in China ein historisches Dreiklang-Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin abgehalten. Diese Begegnung markiert einen bedeutenden diplomatischen Höhepunkt, bei dem die drei Führungspersönlichkeiten direkt über globale Sicherheitsfragen diskutierten. Zuvor hatten Trump und Xi bereits unter vier Augen mit Putin telefoniert, um die Grundlagen für das physische Treffen in China zu schaffen.

Diplomatische Einigung gegen Atomwaffen in Iran

China und die Vereinigten Staaten haben sich in dieser关键的 Phase auf eine gemeinsame Position geeinigt: Der Iran darf keine Atomwaffen besitzen. Diese klare Aussage unterstreicht die strategische Zusammenarbeit zwischen Washington und Peking, um die nicht-proliferation global durchzusetzen. Die Einigkeit zwischen den USA und China stellt eine wichtige Säule für die internationale Sicherheitsarchitektur dar.

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Struktur der diplomatischen Kontakte vor dem Gipfel

Die Vorbereitung auf das große Dreiera-Treffen erfolgte durch intensive telefonische Gespräche unter vier Augen. US-Präsident Trump sprach dabei direkt mit Wladimir Putin und Xi Jinping, um Missverständnisse auszuräumen und die Agenda für die bevorstehenden Verhandlungen festzulegen. Diese Vorab-Kontakte waren entscheidend, um das Vertrauen zwischen den drei Mächten zu stärken und einen reibungslosen Ablauf des Gipfels zu gewährleisten. Die direkte Kommunikation ohne Vermittler signalisiert die hohe Priorität, die diese Nationen der bilateralen Diplomatie beimessen.

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Geopolitische Implikationen der US-China-Paktung

Die Vereinbarung, dass Iran keine Atomwaffen besitzen darf, verändert das Machtgefüge im Nahen Osten erheblich. Durch die gemeinsame Front der USA und Chinas wird der Druck auf Teheran verstärkt, seine Nuklearprogramme einzuschränken. Xi Jinping und Donald Trump demonstrieren damit ihre Fähigkeit, auch in sensiblen geopolitischen Fragen übereinzukommen. Diese Kooperation könnte als Modell für zukünftige multilaterale Abkommen dienen, die Stabilität in konfliktreichen Regionen fördern sollen.

Ausblick auf die weitere internationale Zusammenarbeit

Nach diesem erfolgreichen Treffen in China blickt die internationale Gemeinschaft gespannt auf die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen. Die Rolle von Wladimir Putin bleibt dabei ebenfalls zentral, da Russland ebenfalls an der Nichtverbreitung von Atomwaffen interessiert ist. Die drei Führer haben gezeigt, dass Dialog und direkte Verhandlungen effektiver sind als Isolation und Konfrontation. Die Welt erwartet nun konkrete Schritte zur Einhaltung dieser Übereinkunft durch den Iran, wobei die USA und China als Garanten auftreten werden.