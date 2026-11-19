US-Präsident Trump trifft chinesischen Staatschef Xi Jinping zu einem Machtgipfel. Vorheriges 40-minütiges Gespräch mit Putin. Beide Mächte erklären Iran zu keiner Atomwaffe.

Der US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping haben ihre hochkarätigen Verhandlungen auf diplomatischer Ebene offiziell aufgenommen. Der Schwerpunkt der Diskussionen liegt auf der globalen Sicherheit, wobei beide Regierungen ihre Positionen im Nahen Osten klar definiert haben. Ein zentrales Ergebnis der ersten Kontaktphase ist die gemeinsame Ablehnung der nuklearen Bewaffnung des Iran. Diese Einigung markiert einen bedeutenden Schritt in der bilateralen Zusammenarbeit beider Supermächte.

Trumps Vorgespräch mit Putin dauert 40 Minuten

Bevor der eigentliche Gipfel mit Xi Jinping begann, führte Donald Trump ein vertrauliches und exklusives Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dieses direkte Gespräch unter vier Augen dauerte exakt 40 Minuten und fand vor den öffentlichen Treffen in China statt. Die kurze, aber intensive Konversation deutet darauf hin, dass Moskau und Washington versuchen, Spannungen im Ost-West-Konflikt zu mildern, bevor die größeren Verhandlungen mit Peking starten. Die Themen des Telefonats wurden nicht im Detail veröffentlicht, doch die Existenz dieses Gesprächs unterstreicht die strategische Bedeutung Russlands in der aktuellen geostrategischen Lage.

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China und USA sind sich über Iran einig

Ein herausragendes Ergebnis des Treffens zwischen Donald Trump und Xi Jinping ist die gemeinsame Klarstellung, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen darf. Beide Nationen haben ihre Übereinstimmung in dieser fundamentalen Sicherheitsfrage bekundet. Diese Einheit ist politisch von großer Relevanz, da sie die internationale Druckausübung auf Teherans Nuklearprogramm verstärkt. Die Position beider Länder signalisiert den Weltmärkten und den verbündeten Nationen, dass die wichtigsten Akteure der globalen Ordnung gemeinsam gegen eine nukleare Eskalation im Nahen Osten vorgehen werden.

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Strategische Bedeutung für den globalen Frieden

Die Einigkeit zwischen Washington und Peking über den Iran dient als Stabilisator in einer Region, die bereits seit Jahrzehnten von Konflikten geprägt ist. Indem sich die Vereinigten Staaten und China auf diese rote Linie einigen, reduzieren sie das Risiko von Fehlkalkulationen, die zu einem weiteren militärischen Aufschaukeln führen könnten. Die klare Botschaft an den Iran lautet, dass jede Nährung in Richtung einer atomaren Waffe von den beiden führenden Wirtschaftsmächten als inakzeptabel eingestuft wird. Dies festigt die Rolle der USA und Chinas als Garanten der regionalen Stabilität, zumindest im nuklearen Bereich.

Geopolitische Implikationen des Gipfels

Die Tatsache, dass Trump das Gespräch mit Putin dem Gipfel mit Xi voranstellte, zeigt die komplexe Vernetzung der aktuellen Diplomatie. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Ergebnisse der Gespräche mit Russland auf die weiteren Verhandlungen in China auswirken werden. Dennoch ist die primäre Botschaft dieses Machteintritts in Asien die Priorisierung der Nichtverbreitung von Kernwaffen. Die Zusammenarbeit in diesem Bereich könnte langfristig auch andere diplomatische Hürden zwischen den USA und China abbauen.