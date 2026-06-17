Trump überrascht beim G7-Gipfel mit Ukraine-Russland-Forderungen und sucht Unterstützung für Iran-Abkommen

Beim G7-Gipfel in Évian äußert sich US-Präsident Donald Trump überraschend zur Ukraine und forciert eine diplomatische Lösung mit Moskau. Gleichzeitig betont er die Abhängigkeit der USA von Verbündeten bei der Sicherung der Straße von Hormus und beim geplanten Iran-Abkommen. Eine Analyse der neuen Strategie und ihrer globalen Auswirkungen.

Der G7-Gipfel in Évian war geprägt von überraschenden Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump zur Ukraine und einer deutlichen Hinwendung zu einer diplomatischen Lösung im Konflikt mit Moskau.

Während Trump öffentlich Druck auf die Ukraine ausübte und Moskau aufforderte, ein Abkommen zu schließen, zeigte sich gleichzeitig, dass die USA bei der Sicherung der strategisch wichtigen Straße von Hormus und bei der friedlichen Lösung des Iran-Konflikts auf die Unterstützung ihrer Verbündeten angewiesen sind. Der Gipfel, an dem neben den traditionellen G7-Staaten auch Partnerländer wie Indien und Brasilien sowie verschiedene Wirtschaftsorganisationen teilnahmen, behandelte zudem die angespannte Lage der Weltwirtschaft und den gemeinsamen Umgang mit Künstlicher Intelligenz.

Die Analyse bei ZDFheute live mit USA-Experte Josef Braml und ZDF-Korrespondent Ulf Röller widmete sich vertieft der Frage, wie Trumps neuem Kurs gegenüber Russland zu deuten ist, welche Implikationen das für die transatlantische Allianz hat und welche Fortschritte beim geplanten Abkommen zur Beendigung des Iran-Konflikts zu erwarten sind. Die Sendung bot zudem die Möglichkeit für Zuschauerfragen und ein abschließendes Fazit des US-Präsidenten zum Gipfel.

Insgesamt zeigte der Gipfel eine komplexe Mischung aus unilaterale Auftreten der USA und fortbestehender Notwendigkeit internationaler Kooperation in Fragen von globaler Sicherheit und Wirtschaft





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