Der ehemalige Präsident Trump wendet sich mit überraschend freundlichen Worten an seinen Nachfolger Biden anlässlich des 46. Amtsantritts, nachdem er ihn während des Wahlkampfs scharf kritisiert hatte.

Im Vorfeld des 46. Amtsantritt s von Joe Biden schreibt Donald Trump in seinem kürzlich erschienenen Buch 'Promise Me, America', dass er sich um die Chance bemüht, seinem Nachfolger einen Platz in der Geschichte zu ermöglichen.

Der ehemalige Präsident deshalb wendete sich mit überraschend freundlichen Worten an Biden: 'Das wird Ihnen nicht passieren, denn ich weiß, wie sehr Sie das amerikanische Volk lieben.'

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Bidens Reaktion und die Vorhersagen der Vergangenheit

Ihm antwortet Biden: 'Und ich weiß, dass Sie sich selbst und dem amerikanischen Volk treu bleiben werden.'

Auch wenn Trumps Rede mit dem Aussichtsverheißenden Ton überrascht, spiegelt sie in einem gewissen Maße die Kritik wider, die er während des Wahlkampfs gegenüber Bidens Regierungsstil geübt hatte und bisweilen auch persönliche Attacken gegen die Person Biden selbst.

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Trostlosige Wende: Das Kapitol Sturm 2021 und die spätere Kritik

Nur einen knappen Monat nach Bidens Amtseinführung, im Januar 2021, hatten Trumps Anhänger den Kapitolsangriff in Washington geplant.

Dieser Ereignis markierte nicht nur ein weiteres Kapitel in der heiklen Beziehung zwischen Trump und dem Kongress, sondern es zeigte auch die Wut und Verzweiflung vieler seiner Anhänger angesichts des anstehenden Amtstermins.

Bidens Gesundheitszustand und die PR-Aktionen

Biden selbst gab im Mai 2025 bekannt, dass sein Gesundheitszustand sich verbessert hatte. Seine Krebsdiagnose war 2025 bekannt geworden, und trotz der aggressiveren Form, die er anfangs befürchtet hatte, sah sein Medizinrat in der Behandlung eine Chance, den Krankheitsverlauf zu beeinflussen.

Bereits im Mai 2025 war Bidens PR-Team dazu gezwungen, seine Reise für das neue Buch zu stoppen, was sich im Zusammenhang mit der aktuellen Situation als notwendig herausstellt.