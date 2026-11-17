US-Präsident Trump und Heimatschutzminister Mullin bestreiten einen Cyberangriff auf die USA. Die Störungen bei United Airlines und Chase seien auf veraltete Technik zurückzuführen.

US-Präsident Donald Trump beteuerte am Dienstag in Manila auf den Philippinen, die jüngsten schwerwiegenden Ausfälle in der US-Infrastruktur seien kein Anzeichen für einen feindseligen Cyberangriff. Trotz landesweiter Störungen bei kritischen Diensten wie United Airlines und der Bank Chase zeigte sich der Präsident gelassen und verwies auf die Sicherheit der Bevölkerung. Er versicherte, die Lage werde sehr gut unter Kontrolle sein, und distanzierte sich damit klar von der Annahme, fremde Akteure stünden hinter den technischen Pannen.

Keine Cyberbedrohung nach Angaben der US-Regierung

Heimatschutzminister Markwayne Mullin bekräftigte diese Einschätzung am gleichen Tag gegenüber dem Sender CNBC. Er versicherte mit absoluter Sicherheit, dass die USA nicht angegriffen würden und keine bestehende Cyberbedrohung vorliege. Die Heimat sei sehr sicher, was die aktuelle Lage betreffe, so die klare Botschaft aus der Regierung.

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Die Regierungschefs zeigten sich unbeeindruckt von den öffentlichen Unannehmlichkeiten. Trump kommentierte die Vorfälle lapidar mit dem Satz: So ist das Leben. Er fügte hinzu, dass es in Ordnung sei, wenn man groß und mächtig sei und das ganze Geld habe, und solche Dinge passieren. Eine detaillierte Erklärung, was Macht und Reichtum konkret mit den Systemausfällen zu tun haben, lieferte er jedoch nicht.

Technische Überlastung durch veraltete Systeme

Experten und offizielle Stellen deuten darauf hin, dass die Probleme eher technischer als krimineller Natur sind. Die Störungen bei United Airlines am Montag traten erneut auf, nachdem es bereits vorher Verzögerungen gab. Eine Analyse ergab, dass ein neu installierter Router andere, veraltete Technik mit Verbindungsanfragen überflutete. Diese Überlastung führte zu den massiven Betriebsunterbrechungen bei dem Luftfahrtunternehmen.

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Auch im Finanzsektor gab es ernsthafte Einbußen. Die Bank Chase war landesweit gestört, und manche Kunden kamen zeitweise nicht an ihr Geld. Beide Unternehmen, United Airlines und Chase, führen die Probleme auf Softwarefehler zurück. Bei Chase wurde am Montag eine neue Version der Software eingespielt, was möglicherweise zur Instabilität beitrug.

Einzelfälle und Microsoft als weiterer Faktor

Auch Microsoft meldete einen Softwarefehler als Ursache für einen Vorfall. Dies unterstreicht das Bild isolierter technischer Schwachstellen anstelle eines koordinierten Angriffs. Microsoft und die Bank Chase gaben jeweils an, dass ein Softwarefehler vorlag. Die Kombination aus alter Infrastruktur und neuen digitalen Lösungen scheint das Kernproblem zu sein.

Diese Perspektive wird durch die Aussage von Markwayne Mullin gestützt, dass neue Technologien auf sehr veraltete Computersysteme aufgesetzt werden. Dies überfordere die Systeme schlichtweg. Die Analysen deuten bislang tatsächlich auf jeweils isolierte Ursachen für die Störungen hin. Es gab keinen allgemeinen Systemfehler, der alle Bereiche gleichermaßen betraf, sondern punktuelle Probleme bei verschiedenen Anbietern.

Die USA waren in den vergangenen Tagen von einer Vielzahl folgenschwerer Systemausfälle in ihrer Infrastruktur betroffen. Dennoch bleibt die offizielle Linie der Regierung eindeutig. Es gibt keinen Grund zur Panik oder zur Annahme nationaler Sicherheitsgefahren. Die Störungen sind als technische Herausforderungen zu werten, die durch Modernisierungsbedarfe entstanden sind, nicht durch Feindseligkeit.

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Während die technischen Details noch aufgearbeitet werden, konzentriert sich die politische Führung auf die Beruhigung der Öffentlichkeit. Trumps Besuch auf den Philippinen zeigt, dass die internationale Agenda weiterhin priorisiert wird. Die inneren Unruhen in der digitalen Infrastruktur scheinen die außenpolitischen Aufgaben nicht zu beeinträchtigen. Die Situation bleibt weiterhin im Fokus der Technikbeobachter, aber eine akute Gefahr wird negiert.