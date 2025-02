Trump und Putin beraten über die Ukraine - EU fürchtet hohe Kosten

Donald Trump und Wladimir Putin haben über die Zukunft der Ukraine gesprochen. Die EU befürchtet einen Kompromiss zulasten Europas und enorme Kosten für die Aufrüstung.

Donald Trump und Wladimir Putin beraten über die Zukunft der Ukraine. Die EU befürchtet einen faulen Kompromiss zulasten Europas. Laut Angaben des Weißen Hauses sprach Trump zunächst mit dem russischen Präsidenten, bevor er später den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj über das Gespräch informierte. Trump und Putin wollen sich bald persönlich in Saudi-Arabien treffen, um die Gespräche fortzusetzen.

Parallel dazu machte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bei einem Treffen mit seinen NATO-Kollegen in Brüssel klar, dass die Europäer den Großteil der Last für eine Friedenslösung tragen müssten. 'Es wird erforderlich sein, dass unsere europäischen Verbündeten in die Arena treten und die Verantwortung für die konventionelle Sicherheit auf dem Kontinent übernehmen', sagte Hegseth laut Teilnehmern. Die Initiative Trumps für direkte Gespräche mit Putin kam für viele in Brüssel gänzlich überraschend. Die Europäer seien von Trumps Anruf bei Putin verblüfft gewesen. Sie werteten das als einen wichtigen diplomatischen Schachzug, dass die Verbündeten nicht vorab informiert wurden. Ein europäischer Unterstützer der Ukraine bezeichnete demnach Trumps Vorgehen als 'Ausverkauf'. Die USA würden Putins Hauptforderungen nachgeben, noch bevor die Verhandlungen begonnen hätten.Tatsächlich zeichnet sich ab, dass auf die Europäer gewaltige Kosten zukommen, um die Ukraine langfristig zu stabilisieren und die eigene Verteidigung zu stärken. Laut Berechnungen müssten die großen Mächte des alten Kontinents in den nächsten zehn Jahren zusätzlich 3,1 Billionen US-Dollar aufbringen, um die Ukraine zu schützen und die eigenen Streitkräfte aufzustocken. Friedenstruppe mit 40.000 Soldaten: ca. 30 Milliarden US-Dollar Der Löwenanteil dieser Summe würde in die Aufrüstung der europäischen Armeen fließen. Um eine glaubwürdige Abschreckung gegen Russland aufzubauen, müssten die EU-Staaten ihre Verteidigungsausgaben auf 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung erhöhen, heißt es in Brüssel. Damit ließen sich neue Artilleriesysteme, Flugabwehr und Raketen finanzieren. Noch ist allerdings fraglich, wer Nutznießer dieser Aufrüstung ist: die Europäer oder die USA. Denn die europäischen Rüstungsschmieden sind derzeit kaum in der Lage, schnell in einer ausreichenden Menge zu produzieren. Auch bei modernen Waffensystemen, die schnell beschafft werden müssten, sind die USA führend – und in der Lage, in größeren Quantitäten zu produzieren. Das Ringen um eine gemeinsame europäische Linie gegenüber den USA zeigt, wie schwer es den EU-Staaten fällt, ihre eigene Stärke zu finden. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben die europäischen Staats- und Regierungschefs gestritten, wie man die Europäische Union stärken könnte. Doch weder bei einer effizienteren Entscheidungsfindung noch bei gemeinsamen Schulden oder Verteidigungspolitik ist man auf einen Nenner gekommen. Stattdessen dominieren nationale Egoismen. So streiten die EU-Staaten, ob neue Waffensysteme nur bei europäischen Firmen gekauft werden sollen – oder doch besser bei den Amerikanern und Briten. Einige Länder pochen darauf, die Gelder besser in zivile Projekte wie den Straßenbau zu stecken.





heise_de / 🏆 20. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

DONALD TRUMP Wladimir Putin UKRAINE EU NATO Frieden Verteidigungsausgaben Aufrüstung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++: Trump will mit Putin in Saudi-Arabien über Ukraine redenUS-Präsident Trump telefoniert mit Kremlchef Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Wann der Krieg enden wird, bleibt fraglich.

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 11:24 Ukraine-Spezialeinheit will Putin Krieg spüren lassen +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Weiterlesen »

Wird Donald Trump mit Wladimir Putin per Handschlag das Schicksal der Ukraine besiegeln?Ab morgen wird Donald Trump der Präsident der USA sein. Unser Analyst zeigt auf, was dies für die Ukraine bedeuten könnte.

Weiterlesen »

Trump plant nach Amtsantritt Telefonat mit Putin über UkraineLaut CNN soll US-Präsident Trump bereits wenige Tage nach seiner Amtseinführung am Montag ein Telefonat mit Russlands Präsident Putin führen, um über den Ukrainekrieg zu sprechen. Das Telefonat soll den Grundstein für ein persönliches Treffen im kommenden Monaten legen, bei dem es um die Beendigung des Krieges gehen soll.

Weiterlesen »

Trump plant Telefonat mit Putin: Ziel ist ein Ende des Ukraine-KriegsDer neue US-Präsident Donald Trump will in den kommenden Tagen ein Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führen, um ein mögliches Treffen zu vereinbaren. Ziel soll ein Ende des Ukraine-Krieges sein.

Weiterlesen »

Putin signalisiert Gesprächsbereitschaft mit Trump über Ukraine-KonfliktRusslands Präsident Wladimir Putin hat seine Gesprächsbereitschaft mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump im Hinblick auf den Ukraine-Konflikt signalisiert. Putin sagte, dass Russland bereit sei, mit der neuen amerikanischen Regierung über den Ukraine-Konflikt zu dialogisieren und ein dauerhafter Frieden sei das Ziel. Gleichzeitig gab es neue Angriffe auf die Ukraine durch Russland, die mehreren Menschen das Leben kosteten. Die Ukraine fürchtet, dass Trump die US-Militärhilfe nach seiner Amtseinführung zurückfahren könnte.

Weiterlesen »